Alcalde Desbordes arremete contra subsecretario de Justicia por dichos sobre Santiago 1: "Lo que hizo fue una pachotada"

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Por: Belén Zuniga

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El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, nuevamente criticó la ampliación de la cárcel Santiago 1 y arremetió en contra las declaraciones del subsecretario de Justicia, Luis Silva, quien en una entrevista con La Tercera defendió el proyecto y aseguró que "representa una ventaja para los vecinos de la comuna".

En un punto realizado durante este jueves Desbordes puso en duda los dichos de Silva. "Solo a él se le ocurre que es una mejora. De verdad no... es increíble lo que está planteando", apuntó el alcalde. En esa línea, reveló que el proyecto no corresponde a una ampliación penal sino que, "lo que se va a hacer ahí es una cárcel nueva. No engañemos a la ciudadanía".

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Bajo ese contexto, el jefe comunal utilizó como ejemplo su experiencia laboral en el sistema penitenciario, "yo trabajaba en Colina 1 cuando se hizo Colina 2 y se construyó muralla con muralla, y a nadie se le pasa por la cabeza decir que es una ampliación de Colina 1. Son dos cárceles distintas". Agregando que, "cuando el subsecretario dice que van a poner 1.600 plazas para que quienes hoy estén hacinados en Santiago 1 se vayan a ese otro lugar y puedan llegar nuevos presos.

Desbordes dispara en contra de subsecretario Silva

Fue en ahí cuando el alcalde, Mario Desbordes, aseguró que Silva, "desconoce la historia del 100% de las cárceles de Chile". En ese sentido, fue claro en demostrar su posición frente la construcción de la cárcel debido a que el proyecto podría aumentar la población penal en el sector. "Me opongo porque técnicamente no corresponde".

No obstante, manifestó que aún no se ha juntado con el subsecretario Silva para hablar sobre la construcción de la cárcel. "Reunión con la autoridad no hemos tenido y es bien difícil tener, porque el subsecretario dice 'hay que conversar, pero lo invito a la inauguración altiro'", confesó.

Al respecto, alcalde de Santiago, no se guardó y lanzó ácido comentario en contra de Luis Silva, "hay una línea delgada entre la ironía y la pachotada. Y yo creo que el subsecretario lo que hizo fue una pachotada. Le faltó fineza. Con ese tipo de actitudes yo no tengo nada que conversar con él".

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