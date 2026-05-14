¡No dejó pasar la polémica! La ácida respuesta de Rafael Cavada a Kast que volvió a instalar dudas sobre su discurso de campaña

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Por: Catalina Martínez

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En medio de la ola de reacciones que generó la más reciente y polémica frase del presidente José Antonio Kast —donde relativizó a una “metáfora” una de sus principales propuestas de campaña—, el reconocido periodista Rafael Cavada se sumó a los cuestionamientos con un ácido mensaje. 

Cabe destacar, que no es la primera respuesta que el comunicador dejó para el mandatario. A principios de semana, tras el ataque que habría sufrido el diputado Javier Olivares —hecho condenado por el jefe de Estado—, Cavada puso sobre la mesa un viejo posteo de Kast 

En su cuenta de X, el rostro de CHV rememoró el día en el que fue agredido. A dicho incidente, el ahora presidente —en lugar de condenar la violencia— reaccionó tildándolo de “activista, mentiroso y provocador”. “Celebrar, justificar, relativizar la violencia política. Una actitud que debería ser condenada siempre, no cuando conviene. Sobre todo cuando la justificación es una mentira pura y dura”, sentenció el periodista. 

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Rafa Cavada arremete de nuevo 

Ahora, frente a las controversiales declaraciones de Kast, donde —en el marco de una actividad en la Cámara Chilena de la Construcción durante la jornada del miércoles— redujo su propuesta de campaña sobre migración a una “metáfora”, el comunicador también tuvo algo que decir. 

“Algunos dicen ‘oiga, llevan 60 días y usted dijo que el primer día iba a expulsar a 300 mil migrantes’. Es una metáfora, si alguien cree que en un día uno va a expulsar a 300 mil, creo que entendió mal”, fueron las cuestionadas palabras del mandatario.

Ni corto ni perezoso, Rafael Cavada alzó la voz una vez más a través de sus redes sociales y lanzó un directo dardo al presidente. “Quizás sea momento de aclarar qué otras promesas de campaña fueron sólo 'metáforas'“, ironizó.

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