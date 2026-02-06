VIDEO | “Cómo dejar de pensar en ti”: Así recordó Magdalena Piñera a su padre Sebastián tras dos años de su partida

A dos años de la muerte del expresidente Sebastián Piñera, las conmemoraciones adquirieron un tono íntimo y familiar, especialmente a través de su hija, Magdalena. Desde las redes sociales, ella compartió un emotivo video en el que no sólo evocó el legado del exmandatario, sino también su presencia constante en la historia cotidiana de su familia.

Recordemos que fue el 6 de febrero de 2024 cuando el exjefe de Estado murió a los 74 años, luego de que el helicóptero en el que viajaba se precipitara en las aguas del Lago Ranco, en la región de Los Ríos, dejando conmocionada a gran parte del país.

A bordo de la nave, Piñera iba acompañado de su hermana Magdalena y otros familiares, quienes lograron salir con vida del accidente. Más tarde, el resultado de la autopsia reveló que murió por asfixia tras quedar sumergido en el agua.

El emotivo recuerdo de su hija

Ahora, en medio del recuerdo por su partida, su hija Magdalena decidió hablarle al mundo desde un lugar íntimo. Compartió un video que recorría la vida pública de su padre, pero que también revelaba algo más profundo: que, pese a la ausencia, su figura continúa acompañando cada momento de su vida y de la de su familia.

“Ya van dos años… Gracias por tanto”, escribió en su publicación de Instagram. Sumado a eso, el video terminó siendo una especie de homenaje al impacto que Sebastián Piñera dejó en quienes lo rodeaban. “Cómo dejar de pensar en ti si estás en todos lados. En tus libros, en tus páginas”, expresó Magdalena.

Al final, las imágenes mostraron la importancia del fallecido empresario para su familia, resaltando su significado más allá de su rol político. “Estás en nuestro espíritu, en nuestras almas, en nuestros días, en nuestras noches, en nuestros paseos. Estás en cada segundo, Sebastián. Estás en la convicción, en la gratitud. Estás porque siempre estuviste”, concluyó la hija del expresidente.

Revisa aquí el video:

