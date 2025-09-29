¡Sigue la acción! Los impactantes duelos de esta jornada en el Mundial Sub-20 en Chile

Sigue la acción en el Mundial sub-20.

Por: Gonzalo Zamora

El pasado sábado se inició el Mundial sub-20 en nuestro país, donde La Roja buscará aprovechar su condición de local y tomar un buen papel en este importante torneo que además le sirve a las futuras promesas para mostrarse al mundo y así poder formar mucho mejor su carrera como futbolistas, donde ya la mayoría a debutado a nivel profesional.

La selección chilena dirigida por Nicolás Cordova estará en el grupo A junto a Nueva Zelanda, Japón y Egipto, donde espera al menos poder superar la fase de grupos para meterse en las instancias finales de la Copa del Mundo de la categoría, donde en el pasado, nuestro país a tenido buenas participaciones y lugares.

En su primer desfío en el Mundial sub-20, la selección chilena se enfrentó en el estadio nacional a Nueva Zelanda, donde en un batallado encuentro se quedó con el triunfo sobre la hora por 2-1 gracias a las anotaciones de Lautaro Millán e Ian Garguez, mientras que para la visita, Nathan Walker descontó vía lanzamiento penal.

El día de hoy continúa la acción en el Mundial sub-20 que se disputa en nuestro país, donde tendremos cuatro duelos bastante interesantes. Los primeros dos a las 17:00 horas tendrán a Francia ante Sudáfrica y a Noruega ante Nigeria. Por otro lado a las 19:00 horas se enfrentarán Colombia ante Arabia Saudita y Estadio Unidos ante Nueva Caledonia.

Actualmente nos encontramos en el tercer día de la competencia, donde además de la victoria de Chile por 2-1 ante Nueva Zelanda también se han dado otros resultados. En el mismo grupo de La Roja, Japón vención por 2-0 a Egipto; Corea del Sur cayó 2-1 ante Ucrania; Paraguay vención 3-2 a Panamá; Italia ganó 1-0 a Australia; Marruecos sorprendió por 2-0 a España; Brasil empató 2-2 ante México y Cuba cayó 3-1 ante Argentina.

