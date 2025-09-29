¡Sigue la acción! Los impactantes duelos de esta jornada en el Mundial Sub-20 en Chile

El pasado sábado se inició el Mundial sub-20 en nuestro país, donde La Roja buscará aprovechar su condición de local y tomar un buen papel en este importante torneo que además le sirve a las futuras promesas para mostrarse al mundo y así poder formar mucho mejor su carrera como futbolistas, donde ya la mayoría a debutado a nivel profesional.

La selección chilena dirigida por Nicolás Cordova estará en el grupo A junto a Nueva Zelanda, Japón y Egipto, donde espera al menos poder superar la fase de grupos para meterse en las instancias finales de la Copa del Mundo de la categoría, donde en el pasado, nuestro país a tenido buenas participaciones y lugares.

En su primer desfío en el Mundial sub-20, la selección chilena se enfrentó en el estadio nacional a Nueva Zelanda, donde en un batallado encuentro se quedó con el triunfo sobre la hora por 2-1 gracias a las anotaciones de Lautaro Millán e Ian Garguez, mientras que para la visita, Nathan Walker descontó vía lanzamiento penal.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol.

El día de hoy continúa la acción en el Mundial sub-20 que se disputa en nuestro país, donde tendremos cuatro duelos bastante interesantes. Los primeros dos a las 17:00 horas tendrán a Francia ante Sudáfrica y a Noruega ante Nigeria. Por otro lado a las 19:00 horas se enfrentarán Colombia ante Arabia Saudita y Estadio Unidos ante Nueva Caledonia.

Actualmente nos encontramos en el tercer día de la competencia, donde además de la victoria de Chile por 2-1 ante Nueva Zelanda también se han dado otros resultados. En el mismo grupo de La Roja, Japón vención por 2-0 a Egipto; Corea del Sur cayó 2-1 ante Ucrania; Paraguay vención 3-2 a Panamá; Italia ganó 1-0 a Australia; Marruecos sorprendió por 2-0 a España; Brasil empató 2-2 ante México y Cuba cayó 3-1 ante Argentina.