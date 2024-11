¿Se queda o se va? Leonardo Gil rompe el silencio en medio de su tensa situación en Colo Colo

Colo Colo tiene que negociar muchas renovaciones de cara al 2025 pues una gran cantidad de jugadores finaliza su contrato en el club. Uno de ellos es Leonardo Gil, quien ha tenido constantes reuniones con la dirigencia pero sin llegar a un acuerdo para extender su vínculo.

Sin embargo, fue el propio volante quien salió a aclarar los rumores de su salida. "No me enteré de nada, la verdad es que no veo nada porque no tengo redes sociales, sólo mi cuenta en Instagram que tengo a todos bloqueados y solamente me enfoco en mis amigos, en el plantel y en mi familia", dijo Gil.

En esa misma línea, el volante agregó que "en años anteriores tuvimos algunos inconvenientes y lo superamos estando juntos. Hemos conseguido logros importantes y ésta no será la excepción. Estamos convencidos de que el domingo haremos un gran partido para ser campeones".

Leonardo Gil aclara su situación en Macul.

Recordar que Leonardo Gil llegó en 2021 al Estadio Monumental transformándose en uno de los mejores del equipo, pero con el pasar de los años su nivel ha ido de más a menos y ahora es uno de los más criticados por los hinchas. Esto se debe en gran parte a que su sueldo no concuerda con su aporte en cancha, pues es uno de los mejores pagados.

Es así como el "Colo" Gil salió a aclarar los rumores que lo ponen fuera del Estadio Monumental. Lo cierto es que el volante está enfocado en el partido ante Deportes Copiapó, el cual podría ser su último partido por el Campeonato Nacional tras tres años defendiendo la camiseta de los albos.

