Leonardo Farkas anuncia millonaria ayuda a ex destacado deportista: "Infórmenle a su familia dónde le deposito"

Durante la jornada del domingo el filántropo Leonardo Farkas anunció que entregará su ayuda a el exboxeador Martín Vargas, quien recordemos sufrió un violento accidente tras ser atropellado a fines de mayo en Maipú. Desde el Hospital El Carmen anunciaron que "su diagnóstico es de politraumatizado, él tiene lesiones corticales y cerebrales. Son lesiones cerebrales hemorrágicas, pero de menor cuantía".

Sin embargo, la familia del deportista expresó su preocupación luego de que le dieran el alta a Vargas ya que aseguran que no les entregaron un diagnóstico claro sobre el "daño neurológico" que el accidente le dejó. Frente a esto, Farkas se pronunció en X pidiendo la cuenta del boxeador para entregarle una ayuda económica que le permita seguir un tratamiento.

¿Cuánto dinero donará Farkas a Martín Vargas?

"¡El pago de Chile! Seguidores me informan del grave accidente del gran Martín Vargas. Infórmenle a su familia dónde le deposito 2 millones para lo que requiera. No podemos olvidar a los que tantas alegrías nos dieron" escribió el filántropo en su red social adjuntando la noticia sobre una posible negligencia en el caso del deportista.

Para Radio Cooperativa el hijo del exboxeador, quien lleva el mismo nombre declaró. "No hemos vuelto a tener opiniones de doctores para saber de esa situación. Ya no tengo a quién insistir, lo he hecho muchas veces sin respuesta" expresó. Agregando que "los primeros días estuvo con mucho cuidado, luego le dieron una hospitalización domiciliaria. Sentimos que lo dejaron de lado, él se vino con una sonda urinaria, él no debería haber venido con sonda, ha tenido muchos problemas con en ella".

Su acción generó cientos de comentarios positivos en las redes. "Los deportistas como Martín Vargas, Elías Figueroa, Pato Cornejo etc etc debieran tener una pensión vitalicia por parte del Estado de Chile , no puede ser que lleguen a la vejez olvidados y sin recursos para vivir"; "Este gobierno maldito en vez de regalarle plata a los delincuentes de la primera línea, debería darle una pensión de gracia a Martin Vargas"; "Grande Farkas! Así es, no podemos olvidar a quienes nos dieron minutos de Alegría", fueron algunos de los comentarios que recibió.

