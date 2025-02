Solo hay una traba: la razón por la que Matías Moya no puede salir de Colo Colo

En Colo Colo la lucha interna por ganarse un cupo está más fuerte que nunca, razón por la que le buscan salida a quienes no tienen chance de jugar. Ese es el caso de Matías Moya, quien no ha logrado partir solo por esta traba que lo mantiene en Macul.

De acuerdo a información entregada por Al Aire Libre, el gran impedimento para que Moya continúe su carrera en otro club es su alto sueldo. Unión Española está interesado en él, pero no quiere pagar el 100% de su salario como quiere el Cacique.

Es por esto que, a pesar de que el DT hispano quiere al jugador, aún no se cierra el traspaso. El momento actual de los de Independencia no es el mejor, lo que podría generar que den su brazo a torcer y finalmente asuman el 100% de su sueldo, pero al parecer aún no lo deciden.

Matías Moya puede partir rumbo a Unión Española.

Es importante destacar que si Matías Moya suma al menos un minuto jugando en Colo Colo su traspaso quedará inhabilitado, aunque esto no parecer ser una preocupación ya que el atacante no es tenido en cuenta ni en las citaciones por Jorge Almirón.

Es así como Unión Española tendrá que hacerse cargo del 100% del sueldo de Matías Moya en caso de que quieran contar con él en esta temporada. Los albos quieren desprenderse de él, pero solo bajo aquella condición en su salario.

