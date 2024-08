La fea desconocida de Colo Colo a Leo Gil en redes sociales ¡Los hinchas no lo dejaron pasar!

En el marco del Día Internacional de los Zurdos que se celebra este martes 13 de agosto, Colo Colo realizó una especial publicación en sus redes sociales para saludos a los zurdos del equipo. El Cacique homenajeó a los jugadores actuales y los que han pasado por el club y que han destacado por jugar con su pie izquierdo.

Sin embargo, la publicación compartida en Instagram y X -antes Twitter- no pasó desapercibida por los fanáticos, quienes notaron la ausencia de un jugador. Hablamos de Leo Gil, quien no aparece entre los futbolistas destacados en el post pese a que ha dado grandes alegrías al "popular" con goles realizados con la zurda.

En los jugadores destacados aparecen Vicente Pizarro, Erick Wiemberg, Daniel Gutiérrez y Lucas Cepeda, a quienes se suman los históricos Gabriel Suazo, Esteban Paredes, Marco Etcheverry, José Luis Sierra y Marcelo Ramírez. Del equipo femenino sumaron a Francisca Lara, Christiane Endler y Fernanda Hidalgo.

Los usuarios notaron la ausencia del delantero de 33 años y lo hicieron saber en los comentarios: "Gracias por no incluir a Gil", "Gil no está, eso será una señal de que no va a renovar... ", "Falta la zurda más buena en la actualidad, el gran Leo cono Gil" y "Cono Gil juega pádel?", fueron algunos de los mensajes en Instagram.

En diciembre de este año termina el contrato de Leonardo Gil con Colo Colo, por lo que es uno de los nombres que suenan como candidatos a dejar el club de Macul. Además, teniendo en consideración que ha perdido la titularidad en el equipo de Jorge Almirón, podrían ser los últimos meses del delantero visitiendo la camiseta blanca y negra.