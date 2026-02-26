¿Será necesaria? La cláusula que puede apurar la salida de Meneghini de Universidad de Chile

La desafiante respuesta de Francisco Meneghini mientras piden su salida de Universidad de Chile

Por: Gonzalo Zamora

NOTAS DESTACADAS

Daniel Jadue ante la justicia: Revisarán sus cautelares tras prolongado encierro por caso “Farmacias Populares”

Daniel Jadue ante la justicia: Revisarán sus cautelares tras prolongado encierro por caso “Farmacias Populares”
¡Finalmente lo capturaron! Sujeto acusado de abuso sexual contra una menor se mantuvo oculto dos años gracias a su familia

¡Finalmente lo capturaron! Sujeto acusado de abuso sexual contra una menor se mantuvo oculto dos años gracias a su familia
La Liga de Primera se podrá ver por Canal 13.

¡Sorpresa total! Criticado jugador de Universidad de Chile puede ser titular en Superclásico
¡Junto a la pequeña Violeta! El tierno dibujo que emocionó al presidente Boric y conmovió a sus seguidores

¡Junto a la pequeña Violeta! El tierno dibujo que emocionó al presidente Boric y conmovió a sus seguidores

¿Qué hará si convierte? Juan Martín Lucero responde si celebrará ante Colo Colo

La radical medida judicial contra Gyvens Laguerre por vínculo con homicidio por sicariato
Fernando Ortiz recibe críticas en colo colo.

¡Se vienen cositas! La novedad en formación que prepara Colo Colo para el Superclásico
“Los presidentes pasan, los pueblos quedan”: El contundente llamado del presidente Boric a semanas del cambio de Gobierno

“Los presidentes pasan, los pueblos quedan”: El contundente llamado del presidente Boric a semanas del cambio de Gobierno
Hincha de O'Higgins es detenido en Brasil por actos racistas frente al Bahía en Libertadores

VIDEO | Hincha de O'Higgins es detenido en Brasil por actos racistas frente al Bahía en Libertadores

¿Habrá duelo de chilenos? Los partidos de octavos de los nacionales en el Chile Open

Actualmente Universidad de Chile está viviendo un complicado momento futbolístico, ya que en los que va del Campeonato Nacional aún no consigue abrochar su primera victoria y sólo suma tres empates y una derrota.

Estos pobres resultados los tienen en una complicada situación en la tabla de posiciones donde actualmente se encuentran en el lugar 12 a sólo dos puntos de los puestos de descenso y alejándose a seis de los líderes.

Las críticas recaen principalmente sobre el director técnico de Universidad de Chile, Francisco Meneghini, a quien se le piden victorias ya o su paso por el romántico viajero podría ser más corto que largo esta temporada.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol

Esta semana se vienen dos fuertes desafíos para Universidad de Chile, ya que este domingo enfrentarán en condición de visitante a Colo Colo en una nueva versión del Superclásico, mientras que el miércoles enfrentarán como local a Palestino para ingresar a la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

Tendría los días contados

De no conseguir buenos resultados en estos partidos, Francisco Meneghini podría sentenciar su salida del romántico viajero, donde además tiene una cláusula en su contrato que puede hacer esto mucho más expedito. Según información entregada por La Tercera, si el club decide despedirlo antes de los seis meses, sólo deberían pagarle el equivalente a tres meses de contrato, es decir unos 159 millones de pesos.

También te puede interesar: ¿Habrá duelo de chilenos? Los partidos de octavos de los nacionales en el Chile Open

NOTAS DESTACADAS

Daniel Jadue ante la justicia: Revisarán sus cautelares tras prolongado encierro por caso “Farmacias Populares”

Daniel Jadue ante la justicia: Revisarán sus cautelares tras prolongado encierro por caso “Farmacias Populares”
¡Finalmente lo capturaron! Sujeto acusado de abuso sexual contra una menor se mantuvo oculto dos años gracias a su familia

¡Finalmente lo capturaron! Sujeto acusado de abuso sexual contra una menor se mantuvo oculto dos años gracias a su familia
La Liga de Primera se podrá ver por Canal 13.

¡Sorpresa total! Criticado jugador de Universidad de Chile puede ser titular en Superclásico
¡Junto a la pequeña Violeta! El tierno dibujo que emocionó al presidente Boric y conmovió a sus seguidores

¡Junto a la pequeña Violeta! El tierno dibujo que emocionó al presidente Boric y conmovió a sus seguidores

¿Qué hará si convierte? Juan Martín Lucero responde si celebrará ante Colo Colo

La radical medida judicial contra Gyvens Laguerre por vínculo con homicidio por sicariato
Fernando Ortiz recibe críticas en colo colo.

¡Se vienen cositas! La novedad en formación que prepara Colo Colo para el Superclásico
“Los presidentes pasan, los pueblos quedan”: El contundente llamado del presidente Boric a semanas del cambio de Gobierno

“Los presidentes pasan, los pueblos quedan”: El contundente llamado del presidente Boric a semanas del cambio de Gobierno
Hincha de O'Higgins es detenido en Brasil por actos racistas frente al Bahía en Libertadores

VIDEO | Hincha de O'Higgins es detenido en Brasil por actos racistas frente al Bahía en Libertadores

¿Habrá duelo de chilenos? Los partidos de octavos de los nacionales en el Chile Open
Arranca la UEFA Champions League

¡Se definen los octavos! ¿Cuándo y a qué hora es el sorte de la siguiente etapa de la Champions League?
¡Iban vestidos de gendarmes! La preocupante hipótesis tras fuga de reos desde ex Penitenciaría de Santiago

¡Iban vestidos de gendarmes! La preocupante hipótesis tras fuga de reos desde ex Penitenciaría de Santiago
El brutal cambio físico de Marcelo Morales en la U para duelo ante Colo Colo

¿Ya lo viste?: El brutal cambio físico de Marcelo Morales en la U para el duelo ante Colo Colo
El millonario premio que aseguró O'Higgins tras tumbar a Bahía en Copa Libertadores

Post hazaña en Brasil: Los millones que aseguró O'Higgins tras tumbar al Bahía en Copa Libertadores
Cristiano Ronaldo vuelve al fútbol español como dueño de sorpresivo club

¿Con palo a Messi?: Cristiano Ronaldo vuelve al fútbol español como dueño de sorpresivo club
Pato Yáñez destapa insólito jugador cortado por Fernando Ortiz en Colo Colo

Patricio Yáñez destapa insólito jugador cortado por Fernando Ortiz en Colo Colo: "No gusta"
Activaron protocolo de emergencia: Alerta en Frutillar tras hallazgo de murciélago con rabia en plena vía pública

Activaron protocolo de emergencia: Alerta en Frutillar tras hallazgo de murciélago con rabia en plena vía pública
"Suele compararse siempre a mujeres”: Camila Vallejo y Mara Sedini descartan rivalidad y apuntan al trabajo

"Suele compararse siempre a mujeres”: Camila Vallejo y Mara Sedini descartan rivalidad y apuntan al trabajo

¡Pese a la ola de violencia! Presidente de la FIFA no pone en duda Mundial en México
¡Lo cuestionaron en vivo! Amigo de “Negro” Piñera destapa video póstumo donde el músico le deja su herencia

¡Lo cuestionaron en vivo! Amigo de “Negro” Piñera destapa video póstumo donde el músico le deja su herencia