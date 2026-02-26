¿Será necesaria? La cláusula que puede apurar la salida de Meneghini de Universidad de Chile

Actualmente Universidad de Chile está viviendo un complicado momento futbolístico, ya que en los que va del Campeonato Nacional aún no consigue abrochar su primera victoria y sólo suma tres empates y una derrota.

Estos pobres resultados los tienen en una complicada situación en la tabla de posiciones donde actualmente se encuentran en el lugar 12 a sólo dos puntos de los puestos de descenso y alejándose a seis de los líderes.

Las críticas recaen principalmente sobre el director técnico de Universidad de Chile, Francisco Meneghini, a quien se le piden victorias ya o su paso por el romántico viajero podría ser más corto que largo esta temporada.

Esta semana se vienen dos fuertes desafíos para Universidad de Chile, ya que este domingo enfrentarán en condición de visitante a Colo Colo en una nueva versión del Superclásico, mientras que el miércoles enfrentarán como local a Palestino para ingresar a la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

Tendría los días contados

De no conseguir buenos resultados en estos partidos, Francisco Meneghini podría sentenciar su salida del romántico viajero, donde además tiene una cláusula en su contrato que puede hacer esto mucho más expedito. Según información entregada por La Tercera, si el club decide despedirlo antes de los seis meses, sólo deberían pagarle el equivalente a tres meses de contrato, es decir unos 159 millones de pesos.

