Kike Morandé impacta al Negro Piñera al contarle lo que vio en Lago Ranco tras trágico accidente: "Qué horror"

En su canal de YouTube el conocido conductor de televisión Kike Morandé estuvo de invitado a Miguel Negro Piñera y aprovechó de recordar el trágico accidente que terminó con la vida del expresidente Sebastián Piñera. En concreto el comunicador dio a conocer que estaba en Lago Ranco el día en que el helicóptero cayó.

“Ese día me llama un amigo mío y me dice ‘Kike, en este minuto se acaba de caer el helicóptero de Piñera’. Pesqué el auto y estuve en 20 minutos ahí” partió narrando Morandé en el espacio que conduce. Así mismo comentó que vio los primeros minutos del rescate de los sobrevivientes y que preguntó de inmediato por el exmandatario.

¿Qué narró Morandé sobre el accidente de Piñera?

“Llegué con los larga vista y las mismas personas que estaban donde yo llegué, cuando vieron que el helicóptero cayó, pescaron los salvavidas y una lancha, y salieron rajados al lugar donde estaba Ignacio, Bautista y la Pichita” añadió en su relato el comunicador a Piñera. “Las tres personas que iban en el helicóptero que salvaron con vida, una de ellas era mi hermana Magdalena” agregó el Negro.

Así mismo Morandé dijo que “les pregunto yo y Sebastián no estaba. Y Magdalena dice, ‘mira Kike, providencialmente llegamos’, porque esa señora no podía más. Los cabros jóvenes son vivos; le pusieron el chaleco, la hicieron flotar”. "Estuviste ahí, en el momento" señaló impactado Piñera emocionado. "Sí, muy fuerte" lanzó el comunicador.

Bajo la misma línea Morandé relató. "Me llamaron unos amigos y me dijeron ‘oye, Kike, qué hay de cierto’. Yo les dije ‘miren, no puedo certificar, pero si se cayó hace 25 minutos y no asoma, qué querís que te diga, yo no firmo nada, pero esto fue lo que pasó’. Qué horror" manifestó. "Ay, señor. Yo ya no tengo lágrimas ni palabras" confesó el invitado.

"Los hermanos se sienten, con todos los hermanos uno tiene un cuento" soltó sobre lo ocurrido el director de Morandé con Compañía. "Cualquier accidente de un hermano, hijo o padre y que se muera es un dolor que uno no puede superar" cerró el Negro.

