“Es un cahuín de poca monta”: Karol Cariola se descarga tras filtración de chats donde critica Gobierno de Boric

La diputada Karol Cariola expresó su pesar por la filtración de conversaciones privadas con la exalcaldesa de Santiago, Irací Hassler, en las que se refería de manera despectiva al presidente Gabriel Boric. Cariola explicó que sus palabras fueron pronunciadas en un instante de frustración.

Los mensajes filtrados provienen del análisis realizado por la PDI al teléfono de Hassler en el marco del caso Sierra Bella. Esta investigación llevó a que se indagara a Cariola por un posible tráfico de influencias, debido a supuestas gestiones en beneficio de un empresario de origen chino.

Durante la recopilación de información, se hallaron conversaciones entre Hassler y Cariola, en las que la diputada cuestionó la actuación del Gobierno tras los controvertidos indultos otorgados a condenados por delitos relacionados con el estallido social. En esos mensajes, Cariola se refería al Boric como “una mierda de ser humano”.

A través de su cuenta en X, la parlamentaria cuestionó la filtración de una conversación privada, señalando que no contribuye en absoluto a la investigación. Además, aseguró que sus palabras no reflejan la opinión que realmente tiene sobre el presidente Boric ni sobre Camila Vallejo, atribuyendo sus dichos a un momento de enojo.

“Lamento mucho que se filtren conversaciones privadas entre Irací y yo, que no tienen nada que ver con la investigación”, partió diciendo. “Lamento además que se ponga el foco en una conversación antigua de la que me arrepiento y que ocurre en un momento de ofuscación y molestia, pero que no representa lo que pienso del Presidente ni las personas ahí mencionadas. Es un cahuín de poca monta ya que tengo la más alta valoración de las 3 personas mencionadas y sé que ellos lo saben, les he hecho llegar mis disculpas”, concluyó Karol Cariola.