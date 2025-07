¡Tras caso de chilena estafada! Joven venezolana y la desoladora advertencia sobre compatriotas

Claret Sandoval, tiktoker venezolana, entregó su crudo análisis sobre la historia de Macarena Flores, la joven chilena que captó la atención en redes tras contraer matrimonio con su pareja venezolana apenas medio año después de comenzar su noviazgo.

Conmovida hasta las lágrimas, la joven confesó haber sido víctima de una estafa por parte de su esposo extranjero, quien se apropió del vehículo que compraron juntos, dejándola además con la carga de las deudas asociadas al TAG.

“Ellos empezaron a vivir juntos y a juntar dinero para tener su auto. Luego de comprar el auto, este hombre empezó a tratarla mal, a jalonearla, y la dejó. Y se llevó el auto”, resumió Claret, en uno de sus recientes videos.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional

“Ojo, tengan cuidado”

“Acá el problema es que es un tremendo aprovechador, porque no sólo se llevó el auto y no lo paga, sino que además le llegan todas las deudas de TAG a Macarena”, agregó la creadora de contenido.

Más tarde, rememoró otro video en el que recrimina el comportamiento habitual de sus compatriotas. “Cuando yo decía todas las cosas que hacían los venezolanos y las veces que me habían jodido, me refería a este tipo de cosas”, sostuvo.

“Usted no sabe la cantidad de historias que yo he visto, de personas cercanas, que han servido de aval, que han ayudado a sus conocidos y quedan endeudados con multas que no corresponden”, insistió la tiktoker. “Tengan cuidado, porque hay una cantidad de aprovechadores que sólo piensan en sí mismos”, advirtió a sus seguidores.

“Cuando yo decía de todas las cosas que se han aprovechado los venezolanos, me refiero justamente a esto, porque esto no es un caso aislado y pasa muchísimo. Ustedes no saben la cantidad de venezolanos que se han aprovechado de estas cosas. Así que ojo, tengan cuidado”, cerró la venezolana.