¿Molesto? Johnny Herrera toma sorpresiva postura por denuncia de la U a Colo Colo

La denuncia de Universidad de Chile contra Colo Colo continúa dando que hablar en el fútbol chileno, donde nadie ha quedado al margen de la situación. Ahora el turno fue para Johnny Herrera, ídolo de los azules que tomó una severa postura frente al tema.

"Es una estupidez, nosotros hemos criticado esta medida de la vez que Melipilla creo que desciende, no tiene relación con el técnico, pero es punto ganado en escritorio. Los puntos se deben ganar en la cancha y punto", comenzó diciendo en las pantallas de TNT Sports.

En esa línea, el exarquero agregó que "hay que cumplir las reglas, pero sanciona de otra forma y punto. A la persona de la falta que se la castigue, que esa persona que estaba ahi, que se comunicaba con alguien, que averigüen bien, pero quitar los puntos en la cancha es absurdo".

Johnny Herrera se desmarca de la U por denuncia contra Colo Colo.

Finalmente, el ídolo azul afirmó que no comparte la decisión del club. "No me sumo de ninguna posibilidad. Yo siempre he defendido, cuando Huachipato se salva del descenso por tribunales, encuentro una injustica en ese caso y ahora o tiene pies ni cabeza", concluyó.

De esta manera, Johnny Herrera cargó con todo contra la U por su denuncia y se sumó a Gonzalo Jara, exdefensor que también criticó fuertemente a la dirigencia estudiantil por "ensuciar" una definición de campeonato que, en lo deportivo, quedará marcada para siempre en los hinchas.

