Johnny Herrera revela lo más difícil que enfrenta Cristóbal Campos ¡No pudo aguantar las lágrimas!

Cristóbal Campos está viviendo días cruciales en vida tras el accidente vehicular que sufrió la madrugada del lunes, y que hoy lo tiene internado en la clínica BUPA hasta donde fue trasladado desde la ex Posta Central. Ante el complejo momento que atraviesa el arquero de San Antonio Unido, el fútbol chileno ha volcado su apoyo hacia él y su familia.

Quien se ha mostrado bastante afectado es Johnny Herrera, pues el ídolo azul tiene un especial vínculo con "Campitos". El actual comentarista deportivo ha estado al pendiente del estado de su ex compañero en Universidad de Chile, detalles que compartió en la emisión del miércoles del programa TST de TNT Sports.

El histórico portero de la U comentó que "en un principio obviamente fue muy traumático para todos los que lo conocemos", sincerando que "la pena parte porque, sin desmerecer a San Antonio Unido, para mí debería estar peleando el puesto en la U y lo que le pasó uno no se le desea a nadie. A nadie. Fue muy traumático. Las noticias fueron rápidas, confusas al principio".

En este contexto, Johnny Herrera contó que "tengo un amigo que es cirujano que me puso al tanto de lo que había pasado muy rápido, conoce gente en la posta", agregando que Campos "ha ido evolucionando, al principio era muy drástico el diagnóstico y con el tiempo ha ido evolucionando bien. No sé, hubo una cadena de oración y le pudieron injertar su pie".

"Se hizo una cirugía punto por punto para que su pie pueda tener sangre y así no sólo lo pueda tener, sino que lo pueda sentir, que es lo más complejo por lo que me dicen los médicos", reveló. Además, indicó que pretende visitarlo este jueves: "Está bien, mañana espero verlo. No ha podido tener visitas, salvo su familia. Ahora en más a rezar para que siga".

Tras esto, se vivió un emotivo momento en el que el ídolo del Romántico Viajero no pudo aguantar las lágrimas y dijo: "con mi hijo, yo de rodillas rezando… puta..., para que salga adelante, compadre", mientras recibía el apoyo de su compañero.