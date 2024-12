Era de esperarse: Johnny Herrera estalla en llanto por la nueva Ley Almirón que oficializó la ANFP

Como era de esperarse, la nueva Ley Almirón no ha tardado en generar reacciones en el mundo del fútbol debido a que fue impulsada principalmente por la denuncia de la U contra Colo Colo, la cual quedó en nada. El encargado de criticar fue Johnny Herrera, quien no dudó en recordar este suceso.

"¿La Ley Almirón significa que todos quedamos como giles? Toda la gente que pensaba que no se habían comunicado, que el Tribunal de Disciplina no sancionó porque según ellos no tenían las pruebas suficientes y ahora sacan la Ley Almirón", señaló muy molesto el exarquero de la U.

De todas formas, los dichos de Herrera no servirán de mucho debido a que la nueva ley comenzará a regir desde 2025 con el objetivo principal de esclarecer las normas y evitar que clubes busquen obtener rédito deportivo en instancias decisivas del campeonato, tal y como sucedió en este 2024.

Johnny Herrera no está conforme con la Ley Almirón.

Recordar que la U denunció a Colo Colo por un supuesto desacato de Jorge Almirón al estar sancionado contra Huachipato. Los azules acordaron con Huachipato instalar cámaras para grabar los 90 minutos al DT albo e intentar obtener alguna negligencia que les pudiera favorecer en la disputa por el título.

Es así como Johnny Herrera lanzó todos sus descargos por la nueva Ley Almirón, aunque ahora podrán despejarse de lleno situaciones como la que se generó en el pasado campeonato y que generó una ola de reacciones en el mundo del fútbol

