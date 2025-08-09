El hermano del año: Hombre inocente casi termina encarcelado por suplantación de identidad en Concepción

Concepción

Por: Catalina Martínez

En Concepción salió a la luz un insólito caso de suplantación de identidad, una situación que, de no haberse detectado a tiempo, podría haber tenido graves repercusiones.

Un ciudadano sin antecedentes estuvo a punto de ser trasladado al Complejo Penitenciario del Biobío para cumplir una pena de 300 días, pese a no haber sido sentenciado por ningún delito.

Cuando todo apuntaba al ingreso del hombre a prisión, un giro inesperado lo cambió todo: su propio hermano admitió haber usado su identidad para eludir una condena. Fue la Defensoría Penal Pública quien detectó la irregularidad y notificó al Tribunal, evitando así una grave injusticia.

El acusado enfrentaba una sentencia por receptación y clonación de placas patentes, hechos registrados en la comuna de Taltal. Debido a ello, el Juzgado de Garantía de Concepción lo citó para dar cumplimiento a la pena impuesta.

Necesidad de reforzar verificación de identidad

El verdadero responsable de los delitos era el hermano del hombre notificado, quien, en un intento por evadir la justicia, usurpó su identidad. Afortunadamente, antes de que se concretara la detención del inocente, el autor de la maniobra admitió el engaño.

Osvaldo Pizarro, quien representa a la región del Biobío en la Defensoría Penal Pública, señaló que situaciones como esta impulsan la necesidad de reforzar los procedimientos de verificación de identidad.

“La falta de verificación de identidad en procedimientos policiales casi llevó a un inocente a cumplir más de 300 días de cárcel. Este error revela la urgencia de reforzar los protocolos de verificación de identidad, porque cada omisión puede destruir la vida de una persona inocente”, detalló. 

Se evitó que un joven inocente fuera ingresado a prisión para cumplir una condena por un delito cometido por otra persona" , añadió. Al final, Pizarro agregó que “este caso demuestra que una oportuna defensa puede marcar la diferencia entre la libertad y la injusticia”.

