"Me sorprende": Histórico de La Roja desaprueba la nominación de Arturo Vidal

La nómina de La Roja para los encuentros frente a Paraguay y Ecuador continúa generando reacciones, y es que ahora fue un histórico de la selección quien desaprobó la presencia de Arturo Vidal en el listado de 24 futbolistas convocados por el técnico Ricardo Gareca para dichos compromisos en este mes de marzo.

Se trata de Jorge 'Mortero' Aravena, quien en diálogo con Micrófono Abierto analizó la citación del 'King': "En el último tiempo ha venido lesionado permanentemente. Me sorprende que haya sido nominado siendo que no está jugando, pero Ricardo Gareca tiene la potestad de citar a quien crea conveniente".

"No viene jugando, ha tenido sucesivas lesiones y su rendimiento en Colo Colo no ha sido bueno", profundizó el otrora volante nacional, agregando que a sus 37 años, Vidal ya no es el mismo que brilló en el fútbol europeo: "Tampoco podemos esperar que Arturo juegue lo que jugó en Italia, Alemania y España".

De hecho, el ídolo de la UC no escondió su admiración por la carrera del referente albo, aunque insiste en que ya no está para La Roja: "Llegó un momento en que para mí era el mejor mediocampista del fútbol mundial, pero ya han pasado los años y las lesiones no lo están respetando. Me sorprende que haya sido nominado".

Y para finalizar, Jorge Aravena repasó el presente de Chile como penúltimo en la tabla de las eliminatorias sudamericanas, afirmando que será todo un reto conseguir uno de los cupos a la próxima edición de la Copa del Mundo: "La verdad que los resultados han sido malos y nos queda una etapa bien compleja para clasificar".

