VIDEO | ¿No será mucho? Hincha argentino no gritó goles de su selección por increíble motivo

El fútbol es mucho más que un deporte, es una pasión que para quienes lo siguen, es casi imposible de describir, ya que los acompaña en todo momento de su vida y que para los más fanáticos incluso, influye dentro de su estado de ánimo u otros aspectos de su diario vivir.

Por ejemplo cuando un hincha del fútbol escoge un equipo a muy temprana edad, que muchas veces es influenciado por la familia, apoya a ese equipo por el resto de su vida, no importa lo bien o mal que se encuentre, desde que los escogió siempre será hincha de ese club.

Pero como todo en la vida, mucho de algo puede ser excesivo y llegar a ser algo malo. Por ejemplo hay hinchas que una derrota de sus equipos les arruina toda la semana o en el peor de los casos, este fanatismo los lleva a cometer actos criminales, como en el caso de algunas barras bravas.

En el mundo del fútbol hay muchos fanáticos, pero quienes destacan por esto incluso sobre otras poblaciones son los argentinos, quienes tanto por sus clubes como por su selección van a muerte, pero muchas veces hay casos que esto llega demasiado al extremo.

Su club incluso sobre la selección

Uno de estos ejemplos sucedió precisamente en Argentina, donde un fanático de Newell's Old Boys señaló que no grita los goles de Ángel Dí María en la selección, que no lo hicieron durante el último Mundial y que incluso esto es una regla común en su hogar. "Antes de cualquier cosa soy de Newell's, no grité los goles de Di María, en mi casa no se gritan goles de los sin aliento".

Revisa el llamativo momento a continuación:

