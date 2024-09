"Porque no lo llamó": Frenan en seco a Arturo Vidal tras sus críticas a Ricardo Gareca y La Roja

Tras no ser considerado por Ricardo Gareca, Arturo Vidal sigue de cerca el complejo momento de la Selección Chilena e incluso reaccionó en vivo a la escandalosa derrota por 3 a 0 frente a Argentina, instancia en la que criticó fuertemente al técnico. Ahora, le respondieron con todo al jugador de Colo Colo.

"¡Tienes que hacer cambios! Tiene que dejar de inventar. El fútbol es muy sencillo", fueron algunas de las palabras que el 'rey' le dedicó al 'Tigre' a través de su canal de Kick, donde, fiel a su estilo, aprovechó de lanzar potentes dardos al estratega: "Este hueón no ve la Copa Libertadores, solo el campeonato argentino".

Como era de esperarse, los dichos del mediocampista colocolino generaron repercusión, y fue Óscar Ruggeri quien desde el otro lado de la cordillera lo encaró: "Dios mío, el flaco (Gareca) llegó hace dos meses. Estas son declaraciones porque no lo llamó, lógico". "A mi amigo lo voy a defender siempre", arrancó en las pantallas de ESPN.

"Este (Vidal) qué me importa, con ese coso en la cabeza. Más allá de las cosas que le puede decir a Gareca, no puede dirigirse así al entrenador de la selección de su país. Es un jugador en actividad, todavía no está afuera. Puede ser convocado", agregó el histórico campeón del mundo en 1986 junto a Argentina.

Y para finalizar, el otrora defensor trasandino reprochó la manera en que Arturo Vidal se refirió a Ricardo Gareca, al punto de caer en insultos en contra de su compatriota: "¿Cómo le vas a decir huevón a tu entrenador?". "Anda a decirle huevón a Bilardo. Pero qué chavón, huevón es agresivo", sentenció Óscar Ruggeri.

