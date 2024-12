Filtran mensajes que carabinero le mandó a Camila Polizzi para pedirle millonaria suma: "Por favor, yo confío en usted"

El noticiero de T13 mostró en exclusiva los chats que la imputada por el Caso Lencería Camila Polizzi recibió por parte de un carabinero que le pidió una millonaria suma de dinero a través de WhatsApp. En concreto el uniformado era el encargado de revisar que la ex candidata a alcaldesa de Concepción cumpliera con la medida cautelar de arresto domiciliario total.

La particular situación habría comenzado el miércoles pasado cuando el funcionario se dirijió al departamento de la imputada para pedirle si le podía prestar $20 millones de pesos. A ella le extrañó, ya que, según información del medio citado, nunca había visto antes a aquel funcionario haciendo los controles de revisión.

¿Qué le decía en los mensajes el carabinero a Polizzi?

Tras realizarle la solicitud, el funcionario se retiró y volvió más tarde vestido de civil para detallar su solicitud la arrestada le prometió que lo evaluaría, solo para que se retirase, sin embrago le siguió insistiendo y le comenzó a mandar mensajes. En estos le pedía que por favor le prestara el dinero que necesitaba para sus deudas.

“Señorita Camila, disculpe que la moleste. Por favor, yo confío en usted, sólo necesito hacerle una pregunta y necesito su ayuda… si aún está pendiente o no puede ayudarme. De verdad sólo depende de usted de lo conversado. Espero su respuesta, gracias” le escribió en uno de los mensajes que le mandó.

“Disculpe por molestarla, pero quería saber del favor, y si podría realizarlo de aquí a mañana, por favor. No es por insistirle, peo de verdad lo necesito" replicó en otros mensajes. Desde la institución confirmaron la noticia y señalaron que esto “dio inicio inmediato a una investigación administrativa y se informó de los hechos al Ministerio Público”.

“Mientras se desarrolla esta indagatoria, el carabinero fue removido de sus funciones habituales en la comisaría de la ciudad” añadieron en un comunicado. Para el matinal, Polizzi comentó “yo no quería denunciar al funcionario. Él nunca me había fiscalizado, pero después me explica que él era quien conducía la patrulla (que suele ir a su casa)” dijo.

