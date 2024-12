La nueva polémica entre Camila Sepúlveda y Jordhy Thompson: "Negando a un hijo sólo por..."

A través de redes sociales, como es de costumbre, Camila Sepúlveda la pareja del ex futbolista de Colo Colo Jordhy Thompson dio a conocer una nuevo problema que tendría con el jugador, quien en esta oportunidad hizo publica la noticia de que se iba a convertir en padre junto con la joven, quien ya es madre de un pequeño niño.

Recordemos que esta pareja ha estado en el ojo de la polémica en varias oportunidades, luego de que ella lo denunciara por violencia intrafamiliar motivo por el que Thompson fue formalizado y estuvo en prisión por el delito de femicidio frustrado, lugar desde el que salió tras pagar una millonaria fianza. A pesar de esto, la pareja decidió retomar su relación y ella viajó hasta Rusia para acompañarlo en su carrera deportiva en dicho país.

¿Qué pasó ahora entre Sepúlveda y Thompson?

Hace algunos días el deportista compartió una fotografía de una ecografía en sus redes, dando a conocer un posible embarazo, para aclarar la situación la joven escribió en su perfil de Instagram que “no subí esa historia yo. Déjenme tranquila, yo no quería que se supiera!! Cerraré todas mis redes, adiós” escribió. Sin embrago, el tema no quedó hasta ahí, ya que en redes se han vitalizado unas historias que ella habría publicado.

"No estoy funando a nadie, pero si me van a estar hablando cosas a través de live, de las que después se arrepienten y negando a un hijo sólo por un enojo, eso no lo permitiré, así que cierra tu boca y deja de andar pa la tele” lanzó haciendo alusión a su pareja con quien ha terminado en reiteradas ocasiones.

“Ahora niega al hijo jajajaja que él mismo quiso hacerlo público jajajaja empezó la película de nuevo. Ojo que tú partiste con tus show de tus lives para variar como estay poco picado jajaja” agregó generando una ola de comentarios e insultos en su contra. "Terminaron, pero en dos días más vuelven de nuevo"; "Qué pena ver como Camila Sepúlveda sufrió agresiones por parte de Jordhy Thompson, además de usar recursos públicos para obtener ´justicia´ ahora haya llevado a su hijo a Rusia para convivir con su agresor.. Donde está el papá del niño, su familia, no sé", fueron algunos de los comentarios que recibieron.

