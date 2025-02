Exponen inédito testimonio de Pedro Campos en la investigación por abuso contra su padre

Durante las últimas horas un reportaje de T13 expuso el testimonio de Pedro Campos en la investigación a su padre, Cristián Campos quien fue denunciado por su exhijastra Raffaella di Girolamo. En concreto el joven actor reveló comportamientos extraños de su padre, de quien se encuentra alejado.

Recordemos que desde que se dio a conocer la noticia los hijos de Cristián con Claudia di Girolamo tomaron partido por su hermana, quien se tardó años en denunciar las situaciones de abuso sexual que habría vivido en la adolescencia, como lo fue una noche que despertó con el actor desnudo a su lado.

¿Qué dijo Cristian Campos en su declaración?

En diciembre de 2022, al enterarse del caso a través de la propia Raffaela, Pedro Campos le prestó todo su apoyo. Es más, comenzó a juntar ciertas piezas. “Le pregunté a mi madre si cuando ella encontró desnudo a mi padre en la cama de Raffaella, fue el motivo de la separación y ella señaló que en ese momento la relación murió, que esto fue un antes y un después. Yo estaba desbordado, mi mamá me consolaba, después llego hasta la pieza de Antonio, recuerdo que estábamos sentados en el suelo y cuando llegó mi hermana Raffaella a la pieza, con mi hermano Antonio la abrazamos y le dijimos que le creíamos”, recordó Pedro, según reveló un reportaje de T13.

Semanas más tarde, Pedro señaló que enfrentó a su padre. “Lo único que le dije es que si a la Raffaella le pasaba algo o se hacía algo, yo no se lo perdonaría. Mi papá al escuchar eso dijo ‘la Rafa’, con un tono despectivo, después comenzó con una verborrea despectiva para referirse a la Raffaella, decía que la Rafa era una loca, que es ninfómana. Después comenzó a hablar de mi mamá de la misma manera, diciendo que esto era una vendetta, que era por un odio parido”, manifestó en su testimonio.

“Él mostró una cara y una personalidad distinta a lo que había visto de él, yo soy sensible y me encontraba muy agotado ya con la discusión y él dio como una advertencia o amenaza, así yo lo tome por lo menos, nos dijo que si nos quedamos del lado de la Raffaella a él no se olvidaría, y que si esto se hacía público y si la Raffaella lo denunciaba, a él se lo cagarían”, añadió. El punto final de la conversación fue cuando Cristián Campos le dijo a su hijo Antonio que debían volver a ensayar.

“Durante la discusión nosotros exigíamos respuestas y después en un momento mi padre le dice a Antonio, ya ensayemos. Antonio le dijo que estaba loco, que ya no realizarían la obra, él comenzó a discutir con Antonio por la obra, le dijo esto no se hace, eres un traidor, a mí me dijo ‘chao Pedro’ y se fue. Cuando él salió del portón yo me largué a llorar y Antonio me abrazó, después llegamos a la conclusión de que esto era real”, rememoró.

