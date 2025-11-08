El incómodo encuentro entre Milei y Boric que se volvió viral tras el cambio de mando

El traspaso de mando celebrado este sábado en Bolivia dejó una escena que rápidamente se volvió tema de conversación: el tenso y breve cruce entre Gabriel Boric y Javier Milei, quienes coincidieron en la ceremonia que marcó el inicio del gobierno de Rodrigo Paz.

Los dos jefes de Estado se encontraron en la antesala del acto oficial, aunque el intercambio entre ambos fue notoriamente frío. Las cámaras registraron el momento en que el presidente argentino se acerca al sector donde estaban ubicados los demás mandatarios, saludando con cercanía a figuras como el uruguayo Yamandú Orsi, a quien abrazó al llegar.

Un ambiente igual de cordial se vio con Daniel Noboa y Santiago Peña, líderes de Ecuador y Paraguay, quienes también recibieron gestos amistosos por parte de Milei. Sin embargo, esa dinámica cambió al llegar frente a Gabriel Boric: el mandatario chileno fue el único que permaneció sentado y se limitó a estrecharle la mano sin levantarse, en un saludo rápido y sin expresiones de mayor cercanía.

El registro del momento, captado en plena Asamblea Legislativa boliviana, circula con fuerza en redes sociales y ha generado múltiples lecturas sobre la evidente distancia política y personal entre ambos presidentes.