El estremecedor relato de padre de joven bombero asesinado por guardia: "Mi hijo quiso..."

Durante la jornada el matinal Buenos Días a Todos conversó con el padre de Leandro Espinoza, joven bombero y motorista de 26 años que fue asesinado en La Reina por un funcionario municipal. En concreto el hombre comentó la forma en la que se enteraron de lo que le había ocurrido a su hijo y la Compañía del Cuerpo de Bomberos Metropolitano Sur entregó detalles sobre el paso del joven por la institución.

“Con profundo pesar se comunica el trágico fallecimiento del Bombero Activo de la 6ª Compañía, Sr. Leandro Espinoza Salazar, (Q.E.P.D.)”, enuncia el documento, donde añaden que su permanencia como voluntario se extendió por 7 años y 7 meses. A la vez, apuntaron que durante su paso incluso recibió un “premio de constancia por 5 años de servicio”. Los hechos abrían ocurrido cuando un grupo de motociclistas abordó una patrulla de seguridad ciudadana y un inspector municipal efectuó diversos disparos.

¿Qué dijo el padre del joven asesinado?

“Conversando con unos amigos de mi hijo, uno de ellos me comentó que iban pasando por ahí y el auto del municipio se les tiró encima. Ahí ellos se devolvieron y me comentaron que mi hijo quiso meter la cabeza hacia adentro y sale el tipo y le pega el balazo directamente” partió diciendo el padre claramente afectado. Así mismo agregó que “esto que estamos viviendo es muy fuerte, mi hija está destrozada, era como su partner. Estar en esta situación... no hay palabras”.

También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional

Consultado sobre el momento exacto en que se enteró de lo sucedido, el desconsolado padre recordó que “estábamos en la casa con mi señora y una vecina (que también trabaja en la bomba de la cual era voluntario su hijo) nos hizo una llamada y ella nunca nos llama. Mi señora me dijo ‘oye, por qué llamó si nunca nos llama, algo pasó’. Le devolvió la llamada y de a poquito se estuvo soltando y nos comunicó que Leandro había tenido un accidente”.

“Yo pensé que se había caído, porque a él le gustaban mucho las motos, las motos y los bomberos eran su vida, entonces ahí esta niña nos dijo que se había accidentado. Luego, un amigo nos dijo que un tipo le había pegado dos balazos y cuando llegamos al hospital el doctor nos comunicó en frío que Leandro acaba de fallecer. Ahí se nos fue el mundo encima, porque la perdida de un hijo no se compara con nada”, sentenció.

Te puede interesar: Neme molesto se descarga en vivo sobre antecedente de homicidio en Graneros: "Se los digo sin anestesia"