¿Es el motivo? Diego Rivarola acusa boicot para no construir el estadio de la U

El estadio propio es el gran sueño para todos los hinchas de la U, quienes constantemente sufren problemas por tener que arrendar diversos recintos durante el último tiempo. En este sentido, Diego Rivarola salió a denunciar un complot que ha imposibilitado la construcción de la casa propia.

"Ha sido una prioridad el tema del estadio, pero esto no depende solo de los dirigentes. Yo he estado ahí viendo de cerca eso y sé que no depende 100% de los dirigentes", comenzó señalando Rivarola en las pantallas de ESPN.

En ese sentido, el ídolo de los azules comenzó a revelar el supuesto boicot contra la U. "La sensación que me da a mí es que hay varios que no quieren que la U tenga un estadio. No puedo puntualizar, pero en general hay general hay gente que no lo quiere", señaló.

Finalmente, el exdelantero solicitó ayuda externa para que los azules puedan construir el añorado recinto deportivo. "Tú hasta que no tienes un pequeño empujón de alguien más… Un estadio de la U le daría un valor agregado al fútbol chileno", finalizó Diego Rivarola.

Es así como el ídolo de los azules sacó a revelar posibles complots y trabas para que Universidad de Chile no concrete el añorado sueño de la casa propia. Lo cierto es que los azules suelen hacer de local en el Estadio Nacional, pero eso le ha dado más de un dolor de cabeza cuando no está disponible para arrendar.

