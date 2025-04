“Nadie te quiere”: Revelan falsas acusaciones por las que madrastra habría esclavizado a niño en Iquique

El brutal caso de un niño esclavizado por su madrastra en Iquique conmocionó al país. El menor de 13 años fue víctima de abusos y trato inhumano, generando gran indignación en la comunidad.

Durante el fin de semana, la mujer de 51 años fue formalizada por intento de homicidio reiterado, tanto por acción como por omisión. Además, enfrenta acusaciones de maltrato sistemático hacia el menor, hijo de su ex esposo.

Según los datos proporcionados por la Fiscalía, los maltratos hacia el niño habrían iniciado en noviembre de 2023 y continuaron hasta el presente. Durante este tiempo, la mujer utilizó diversos objetos, como un palo y un martillo, para agredirlo físicamente. Además, llegó a asfixiarlo con un cordón, privándolo de aire por unos segundos antes de liberarlo. Fue en ese contexto que los vecinos escucharon los constantes gritos del joven y alertaron a Carabineros de lo ocurrido.

En agosto de 2024, la mujer retiró al menor de la escuela y le impidió cualquier interacción con su padre y otros niños. Lo mantenía con restos de comida, lo obligaba a dormir en el patio y le negaba el acceso al baño. Además, lo sometía a constantes agresiones verbales como “nadie te quiere”, “estás endemoniado” o “te gusta que te violen”.

“Dentro de los diversos insultos y tratos denigrantes que recibió el niño, la imputada le decía que ella había visto un video en que él aparecería teniendo relaciones sexuales en el colegio. La verdad es que no tenemos ningún antecedente de eso. A raíz de eso, ella sostenía que el menor estaba endemoniado”, revelaron desde el Ministerio Público. La imputada fue puesta bajo prisión preventiva, mientras que el tribunal determinó un período de 90 días para llevar a cabo la investigación correspondiente.

El relato de la víctima

Todos los detalles del indignante caso quedaron documentados gracias al testimonio del menor, quien brindó su relato en una entrevista videograbada que fue presentada durante la audiencia.

“Hay una declaración desgarradora de la víctima y al oírla no vislumbra este juez falsedad de la misma (...). Es un testimonio claro, con detalles, que da cuenta de momentos, lugares y formas específicas que permiten al tribunal estimar que es absolutamente creíble el delito”, detalló sobre el relato el juez Vicente Muratori, del Juzgado de Garantía de Iquique.

Durante la audiencia, la fiscal Camila Albarracín dio a conocer parte del relato del niño. “Yo pasaba frío. A veces me tiraba sin polerón, sin nada. No me dejaba entrar al baño. No me podía bañar”, contó el niño.

“A veces pasaba meses sin bañarme. En una oportunidad estuve seis días sin comer y tres sin tomar agua”, agregó la persecutora, según consignó CHV Noticias. Y se refirió a los golpes: “Al principio era con chancletas, pero después fue hasta con palos. Me decía que era tonto, inútil, que me odiaba, que nadie me quería y que no tenía mamá”.