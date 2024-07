Despedazan a este jugador de la U por el nulo aporte al equipo: "para qué..."

La U tuvo un partido bastante amargo contra Cobresal después de dejar escapar importantes puntos en la lucha por el título. Los azules iban ganando 1-3 y terminaron empatando el compromiso, motivo por el que ahora despedazaron el nivel de un jugador por el bajo rendimiento mostrado.

Se trata de Luciano Pons, delantero que no ha mostrado su mejor versión desde su llegada. "¿Por qué saca a Palacios faltando 30 minutos de partido? Pons no la toca, no trasciende en nada. A Assadi tampoco lo hubiese sacado tan temprano y menos cuando iban tres a tres"", dijo el relator Alejandro Lorca.

Asimismo, el relator de TNT Sports tuvo tiempo para analizar el desempeño de otros jugadores, afirmando que "destaco a Sepúlveda. Hace rato que el Tucu está haciendo bien la función de salir en zona mixta, rematar al arco y otras más. Zaldivia, fuera del infortunio, también, pero no mucho más y algo Leandro Fernández".

Luciano Pons se ganó las críticas por su rendimiento.

Respecto al nivel general del equipo Lorca fue categórico para opinar. "Terrible. Un equipo que tiene aspiraciones de ser campeón como dice Álvarez, no puede ir arriba tres a uno, con opciones de poder liquidarlo y en cuatro minutos se te derrumba todo, con dos goles de pelota detenida con errores brutales. Un partido ingrato", afirmó.

De esta manera la U ahora tendrá que mentalizarse para mostrar su mejor versión en la siguiente fecha, donde los azules tendrán que visitar a Audax Italiano con la misión de volver a los triunfos para recuperar el primer lugar de la tabla.

