VIDEO | “No compartiré estudio con alguien nefasto”: Panelista de Sin Filtros se retira tras inesperada aparición de Claudio Crespo

La reciente aparición del ex carabinero Claudio Crespo —responsable del disparo que dejó ciego al electo diputado Gustavo Gatica— en el polémico programa Sin Filtros, dio pasó a un tenso momento que terminó con uno de los panelistas saliendo del estudio.

Recordemos que, en enero de este año, el tribunal acreditó que Crespo fue quien disparó y causó las lesiones que dejaron ciego a Gatica durante las manifestaciones del estallido social en 2019. A pesar de eso, la justicia resolvió que su actuar se produjo en un contexto de legítima defensa, por lo cual el ex funcionario terminó absuelto.

Ahora, tras casi dos meses desde la controvertida resolución judicial, el otrora teniente coronel irrumpió en el espacio de debate luego de que el animador Gonzalo Feito revelara que se sumaría al programa mediante una videollamada. Instantes después, su imagen apareció en una pantalla del estudio a través de Zoom.

Panelista descarta compartir espacio Claudio Crespo

Sin embargo, la llegada del ex carabinero no le cayó nada bien al secretario general de la CUT, Eric Campos, quien se levantó de su asiento y salió del estudio para hablar con el detrás de cámara de Sin Filtros. En ese momento, Feito interpeló al panelista por su repentina salida.

“Le he señalado a la producción, desde el año pasado, que por razones éticas no voy a compartir tiros de pantalla ni estudio con alguien que, me parece, ha sido nefasto, sobre todo para la cantidad de personas que ha perdido los ojos”, le contestó Campos. “Así que, hagan su show, que haga su reel para los monos”, lanzó al final.

Tras la tajante declaración del secretario general de la CUT, Claudio Crespo dejó un indignado descargo en pantalla, dando paso a un duro intercambio entre los panelistas que permanecían en el estudio. Solo después de que el enlace terminara, Campos volvió a integrarse al espacio.

Revisa el momento:

¡ABANDONÓ EL SET! @EricCamposBonta no soportó la presencia del excarabinero Crespo, dejó su silla vacía y lanzó un mensaje durísimo para el programa: "¡Por razones éticas no compartiré estudio con alguien nefasto!"… pic.twitter.com/27X4ZCn8TR — sinfiltros_tv (@Sinfiltros_tv) March 10, 2026

