Justo a tiempo: Colo Colo recupera a importante jugador para cumplir con la regla Sub 21

Solo restan tres partidos para que finalice la temporada en el fútbol chileno y en Colo Colo aún están al debe con los minutos Sub 21. Sin embargo, Fernando Ortiz acaba de recuperar a un jugador importante para cumplir con la normativa y ser el salvador del equipo.

Se trata de Francisco Marchant, atacante de 19 años que venía siendo una de las figuras del Cacique esta temporada. El canterano albo había sufrido un esguince medial en su rodilla derecha, el que superó justo antes del importante duelo ante Unión La Calera.

Colo Colo recupera a Francisco Marchant

El zurdo se sometió a un tratamiento de infiltración de Plasma Rico en Plaquetas (PRP) para acelerar su recuperación y, aunque se perdió cuatro partidos, ya está listo para volver a las canchas y afrontar este importante último tramo de temporada.

Francisco Marchant está listo para volver a jugar.

Es importante destacar que al Cacique aún le falta completar 138 minutos en la regla del Sub 21, escenario en el que Francisco Marchant es clave. De todas formas, parece ser que cumplirán la regla cómodamente ya que hay 270 minutos en juego.

Los números de Francisco Marchant

Durante los 573 minutos que ha jugado, repartidos en 14 partidos, Marchant ha alcanzado a anotar un gol y a repartir cuatro asistencias, cifras nada malas considerando que es su temporada de debut con el primer equipo albo.

