Justo a tiempo: Colo Colo recupera a importante jugador para cumplir con la regla Sub 21

Colo Colo busca a este jugador.

Por: Fabián Marambio

NOTAS DESTACADAS

¡Se llevó todos los elogios! El mensaje de Nicolás Córdova a Darío Osorio al ser figura en La Roja
Jara criticó ausencia de Kast en debates ante inminente segunda vuelta

“Ahí perdió en la elección pasada”: Jara criticó ausencia de Kast en debates ante inminente segunda vuelta

¡Tras una gran victoria! La reacción de los hinchas peruanos al triunfo de La Roja
Nuevo antecedente provoca declaraciones cruzadas en Caso María Ignacia González

“Las hijas están mintiendo”: Nuevo antecedente provoca declaraciones cruzadas en Caso María Ignacia González

¡Con un comentarista salvando a todos! Arranca la Liguilla del Ascenso de la Primera B
Joven denuncia fuerte acoso de hombre contra su hermana de 16 años

"No es primera vez que hace esto”: Joven denuncia fuerte acoso de hombre contra su hermana de 16 años
Michael Clark y triangulación para comprar U de Chile.

Se supo todo: la triangulación para comprar a la U de Chile con Michael Clark como protagonista
Colo Colo busca financiamiento para el estadio.

Atención albos: las empresas que buscan a Colo Colo para financiar el nuevo Estadio Monumental
alexander aravena diría adiós a Gremio.

Alexander Aravena apunta a México y en la UC se frota las manos: estos millones recibirían
Postulan a Nicolás Córdova para seguir en La Roja.

¿Será lo mejor? Nicolás Córdova gana adeptos y lo postulan para seguir en La Roja

Solo restan tres partidos para que finalice la temporada en el fútbol chileno y en Colo Colo aún están al debe con los minutos Sub 21. Sin embargo, Fernando Ortiz acaba de recuperar a un jugador importante para cumplir con la normativa y ser el salvador del equipo.

Se trata de Francisco Marchant, atacante de 19 años que venía siendo una de las figuras del Cacique esta temporada. El canterano albo había sufrido un esguince medial en su rodilla derecha, el que superó justo antes del importante duelo ante Unión La Calera.

Colo Colo recupera a Francisco Marchant

El zurdo se sometió a un tratamiento de infiltración de Plasma Rico en Plaquetas (PRP) para acelerar su recuperación y, aunque se perdió cuatro partidos, ya está listo para volver a las canchas y afrontar este importante último tramo de temporada.

Quizás te pueda interesar: Fin de una era: el alocado formato europeo que planea Conmebol para las Eliminatorias 2030

Colo Colo recupera a Francisco Marchant.
Francisco Marchant está listo para volver a jugar.

Es importante destacar que al Cacique aún le falta completar 138 minutos en la regla del Sub 21, escenario en el que Francisco Marchant es clave. De todas formas, parece ser que cumplirán la regla cómodamente ya que hay 270 minutos en juego.

Los números de Francisco Marchant

Durante los 573 minutos que ha jugado, repartidos en 14 partidos, Marchant ha alcanzado a anotar un gol y a repartir cuatro asistencias, cifras nada malas considerando que es su temporada de debut con el primer equipo albo.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol.

NOTAS DESTACADAS

¡Se llevó todos los elogios! El mensaje de Nicolás Córdova a Darío Osorio al ser figura en La Roja
Jara criticó ausencia de Kast en debates ante inminente segunda vuelta

“Ahí perdió en la elección pasada”: Jara criticó ausencia de Kast en debates ante inminente segunda vuelta

¡Tras una gran victoria! La reacción de los hinchas peruanos al triunfo de La Roja
Nuevo antecedente provoca declaraciones cruzadas en Caso María Ignacia González

“Las hijas están mintiendo”: Nuevo antecedente provoca declaraciones cruzadas en Caso María Ignacia González

¡Con un comentarista salvando a todos! Arranca la Liguilla del Ascenso de la Primera B
Joven denuncia fuerte acoso de hombre contra su hermana de 16 años

"No es primera vez que hace esto”: Joven denuncia fuerte acoso de hombre contra su hermana de 16 años
Michael Clark y triangulación para comprar U de Chile.

Se supo todo: la triangulación para comprar a la U de Chile con Michael Clark como protagonista
Colo Colo busca financiamiento para el estadio.

Atención albos: las empresas que buscan a Colo Colo para financiar el nuevo Estadio Monumental
alexander aravena diría adiós a Gremio.

Alexander Aravena apunta a México y en la UC se frota las manos: estos millones recibirían
Postulan a Nicolás Córdova para seguir en La Roja.

¿Será lo mejor? Nicolás Córdova gana adeptos y lo postulan para seguir en La Roja
Conmebol y el formato 2030.

Fin de una era: el alocado formato europeo que planea Conmebol para las Eliminatorias 2030
Minvu inicia segundo proceso del subsidio habitacional para sectores medios

¿Qué necesito para postular? Minvu inicia segundo proceso del subsidio habitacional para sectores medios
Autoridades confirman 5 turistas fallecidos en Torres del Paine

¡ÚLTIMO MINUTO! Autoridades confirman 5 turistas fallecidos en Torres del Paine
¿Jara o Kast, a quien le dará su apoyo Franco Parisi?

“No ando con una mochila de votos” ¿Jara o Kast, a quien le dará su apoyo Franco Parisi?

¡También lo quiere la UC! Universidad de Chile tiene en la mira a figura de Coquimbo Unido
Universidad Católica venció a Ñublense en partido pendiente.

¡Sigue en duda! Futuro de figura de Universidad Católica sigue sin resolverse

¡Con uno menos! La Roja logra recuperarse y se queda con una nueva victoria ante Perú
Rodolfo Carter toma drástica decisión tras ser acusado de “turismo electoral”

“Yo soy como el capitán Prat”: Rodolfo Carter toma drástica decisión tras ser acusado de “turismo electoral”
Javier Correa podría dejar Colo Colo

¿Lo aceptarán? Goleador del Campenato Nacional fue ofrecido a Colo Colo
Colo Colo pierde a su figura.

¡Está cómodo en su equipo! Posible fichaje de Colo Colo les cierra las puertas