¿Hay chances? Claudio Bravo rompe el silencio ante los rumores que lo vinculan en Colo Colo

Brayan Cortés se despidió de Colo Colo y los albos se encuentran buscando arquero para las próximas temporadas. En ese sentido, Claudio Bravo es una de las opciones que suenan fuerte para volver a las canchas y atajar el Cacique, rumores que el propio exjugador se encargó de aclarar.

"No hemos tenido ninguna llamada formal o reunión con Colo Colo para ese tipo de cosas, es muy difícil volver a jugar, creo que tomé una decisión hace un tiempo atrás", comenzó diciendo el exarquero del Barcelona tras una actividad realizada en La Reina.

En esa línea, añadió que "siendo sincero, he estado en otras actividades, con una vida diferente, pensé que iba a extrañar más el fútbol y no ha sido así, y por la personalidad que tengo, no hecho mucho en falta el día a día que tenía antes".

Claudio Bravo no llegará al Estadio Monumental.

El formado en el Cacique despejó cualquier rumor diciendo que "solo tengo agradecimiento del club, de Aníbal (Mosa), de los hinchas y compañeros, pero no existe nada de eso, estoy tranquilo en el campo viviendo una vida muy distinta a la que tenía".

Es así como los albos se van quedando sin opciones para cubrir la partida de Cortés, pues además de Bravo también descartaron a Matías Dituro, quien al parecer se mantendrá jugando en el Elche de España al ser descartado por la dirigencia del Cacique.

