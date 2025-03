Carlos Palacios le "manda recado" a Ricardo Gareca tras su marginación de La Roja

Carlos Palacios no fue citado por Ricardo Gareca para la nueva doble fecha eliminatoria de La Roja a pesar de ser una de las figuras de Boca Juniors. La "Joya" no quedó indiferente a la situación y le "mandó un recado" al entrenador por no citarlo.

Esto lo hizo con fútbol, pues registró dos asistencias en su último partido con los Xeneizes, demostrando que está en un muy buen nivel individual. Gracias a estos pases gol y al rendimiento mostrado en el partido, el ex Colo Colo recibió la ovación de todos los hinchas que llegaron hasta La Bombonera.

La primera de las asistencias llegó en el minuto 9, cuando entró al área para dejar solo bajo el arco a Edinson Cavani. Luego, en el 32', le dejó la pelota servida a un Milton Giménez que sacó un verdadero bombazo para romper el arco y anotar el 2-0 parcial.

Palacios "responde" a marginación de Ricardo Gareca en La Roja.

De esta manera, el '8' de Boca Juniors demostró que está en un muy buen momento en Argentina, donde se ha alzado como una de las máximas figuras del equipo ganándose la titularidad indiscutida en el plantel xeneize.

De ahora en más la misión para Palacios será consolidarse y seguir demostrando que puede ser opción en La Roja. Lo cierto es que Ricardo Gareca tendrá que aclarar si lo marginó por motivos futbolísticos o si fue por aquella polémica vez en que finalmente se bajó de la doble fecha por motivos personales.

