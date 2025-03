"Chile tiene que cambiar": Barticciotto se cansó de Gareca y exige titularidad para este jugador en La Roja

Continúan los ecos tras la dura derrota de Chile frente a Paraguay, y es que con miras al vital encuentro ante Ecuador del próximo martes, Marcelo Barticciotto no se guardó nada, criticó el planteamiento del técnico Ricardo Gareca y exigió la titularidad de un importante jugador de La Roja contra la 'Tricolor'.

Fue en el programa F90 de ESPN que el exfutbolista reprochó las palabras del 'Tigre' tras caer por la mínima en Asunción: "Con este discurso de que jugó bien, de igual a igual y todo, te confías que el martes juegue con los mismos, de que juegue con el mismo sistema porque no lo está haciendo tan mal".

En esa línea, se mostró disconforme con la postura del DT, y es que el ídolo de Colo Colo, al igual que varios fanáticos, implora modificaciones para revertir la compleja situación de la selección, que comienza a quedarse sin chances de clasificar a la Copa del Mundo 2026: "Chile tiene que cambiar, algo tiene que hacer".

Fue tras ello que el 'Barti' exigió la presencia de Alexis Sánchez en el once titular ante Ecuador, más allá de sus dificultades físicas y futbolísticas: "Yo el martes a Alexis lo pongo, ya no hay nada más que esperar, corro peligro de que Alexis no me responda a lo positivo que soy, es un riesgo, pero lo pongo igual".

Y para cerrar su idea, incluso le hizo la pega a Gareca y propuso detalladamente el rol que debe jugar el delantero: "Yo lo pondría por izquierda y no le doy responsabilidad de bajar, está el interior ahí, que se deberá preocupar más del lateral, si juega con tres volantes y arriesguemos, qué más hay que hacer".

