Arturo Vidal revela los detalles que lo privaron de fichar tres veces en Real Madrid

Arturo Vidal tuvo una muy exitosa carrera en Europa, pero esta pudo haber sido aún mejor si fichaba en Real Madrid. El "King" fue en su momento el mejor volante mixto del mundo y por lo mismo estuvo muy cerca de llegar al legendario club, pero hubo razones que lo privaron y ahora las reveló.

"Yo creo que estuve tres veces cerca del Real Madrid. Yo creo que el presidente, el presidente era el último que faltaba que dijera que sí, pero no se dio. Tuve opciones con Carlitos (Ancelotti) y con (Rafael) Benítez también una vez parece", comenzó recordando Vidal.

En ese sentido, añadió que "la vez que más cerca estuve, que conste iba a firmar… fue antes que llegara Casemiro, yo estaba en la Juventus. Yo tendría que haber ido ahí, y como estaba a préstamo en el Porto lo trajeron de vuelta. Total, en el Madrid el jugador que va, va a salir campeón, lo gana todo".

El "King" se dio el lujo de anotarle tres goles al Real Madrid.

Vidal ha tenido una gran rivalidad con los madrileños, pero ahora la aclaró. "Yo soy del Barcelona pero me gusta el Madrid también, porque me gustan los equipos ganadores, que van siempre al frente. No importa los jugadores que estén, siempre van para adelante, entonces me gusta mucho. Me gusta el fútbol, eso es lo más importante", explicó el formado en Colo Colo.

Es así como Arturo Vidal reveló detalles de las tres veces que estuvo cerca de convertirse en jugador del equipo más grande del mundo. De haber sido así, el palmarés del "King" sería aún más grande, pues ya es el jugador más ganador en la historia del fútbol chileno.

