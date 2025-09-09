¡Con la 10 en la espalda! Alexis Sánchez fue presentado oficialmente en el Sevilla

Los últimos meses habían sido de mucha incertidubre para Alexis Sánchez, ya que el delantero nacional no había sumado muchos minutos en su regreso al Udinese y no se tenía claro si continuaría en el cuadro italiano durante el resto de la temporada, donde además había faltado al inicio de los entrenamientos este segundo semestre.

En medio de esto, el Niño Maravilla estuvo envuelto en los rumores clásicos del mercado de fichajes, donde incluso se abrió la posibilidad a que pudiera volver a nuestro país a Universidad de Chile. Pero la opción que sonó más fuerte fue la de llegar al Galatasaray de José Mourinho, algo que también se terminó cayendo.

Finalmente, Alexis Sánchez se mantuvo en Europa y volvió al fútbol español para vestirse con la camiseta del Sevilla, equipo que tras tres encuentros disputados sólo ha ganado un partido y con esos tres puntos se ubica en el lugar 12 de la tabla de posiciones, por lo que la misión del delantero nacional es aportar con goles para salir de esta complicada situación.

El día de hoy, Alexis Sánchez fue presentado oficialmente como nuevo jugador del Sevilla, donde además se mostró que llevará el dorsal número 10 y se espera que vuelva a tener protagonismo en un equipo luego de lo que fue su pobre paso el Udinese, donde apenas pudo sumar algunos minutos el semestre pasado.

Es aquí donde tras la llegada a su nuevo equipo, el tocopillano señaló que se encuentra muy capacitado para este enorme desafío y que espera extender su historia en Europa. "Yo siempre tengo ganas, experiencia, siempre quiero ir para adelante, siempre quiero ganar. Siempre, donde he estado, he logrado títulos. Si vengo acá es porque también quiero pelear títulos, no por jugar".