¿Alexis Sánchez dejó La Roja por no ser titular? Así respondió Ricardo Gareca ante las dudas

Un nuevo partido de La Roja se vivirá este martes, donde los seleccionados nacionales deben salir a buscar un triunfo cuando enfrenten a Ecuador por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. A pocas horas del importante duelo, se comunicó la baja de Alexis Sánchez debido a una fatiga muscular.

El tocopillano tampoco estuvo en el partido ante Paraguay, lo que para muchos significó una sensible baja en medio de instancias claves para cumplir el objetivo de la Selección Chilena de ser parte de esta cita mundial. Durante la reciente conferencia de prensa, le preguntaron a Ricardo Gareca por la ausencia de Alexis Sánchez, y si esto se debería a que no iba a ser titular en el duelo de mañana.

"No lo creo de Alexis eso. Por más que salgan las versiones, Alexis es un profesional 100%, que creo entrega todo por la Selección", respondió el "Tigre", reafirmando que "no, no es que crea, estamos convencidos que entrega todo y que tiene ganas, pero lo que pasa es que le molesta. No está al 100 por 100 y eso es un impedimento para él".

Tras esto, el DT de La Roja aclaró que "en ningún momento decidí si jugaba o no jugaba, porque tuvo una molestia antes del viaje a Paraguay y que no le permite estar ahora contra Ecuador". Además, comentó que "nunca percibí algo que me haga dudar que de Alexis no quiera estar. En cuanto a eso, lo descarto totalmente".

Por último, Gareca señaló que "es lo que nos tocó, no haber podido contar con él en ninguno de los seis partidos que llevamos de Eliminatorias. Lógicamente que es un jugador totalmente consolidado, que goza de la idolatría de todo el pueblo. Lo que más deseamos es su pronta recuperación".