Así respondió Mario Desbordes: Operativo por contrabando desata violentos incidentes en barrio Meiggs

El sector de calle San Alfonso, en las cercanías de Gorbea, fue escenario de graves disturbios durante la tarde de este lunes, generando un clima de fuerte tensión en el barrio Meiggs, en pleno centro de Santiago, a raíz de un operativo policial por contrabando.

Los violentos incidentes fueron captados en video, dejando ver a un grupo de sujetos derribar una de las rejas perimetrales de la zona e instalar una barricada en llamas. Este nuevo suceso, se suma a una larga lista de brutales episodios al interior del problemático sector comercial.

Según información del municipio recogida por ADN Radio, un importante operativo de incautación de cigarrillos de contrabando, habría desencadenado la reacción de un grupo de personas que buscó retomar el control del espacio. Ante los disturbios, Carabineros desplegó unidades de Control de Orden Público (COP) en el sector, procedimiento que terminó con al menos una persona detenida.

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¿Qué dijo alcalde Desbordes al respecto?

Tras lo ocurrido, el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, no dudó en asociar el operativo realizado con los desórdenes posteriores. “El día de hoy, luego de un decomiso importante de cigarrillos contrabandeados, un grupo de personas intentó retomarse parte de la calle San Alfonso a la altura de Gorbea”, aseguró, de acuerdo con el citado medio.

Sumado a eso, denunció que los individuos involucrados arremetieron con violencia contra funcionarios municipales. “Echaron abajo parte de la reja, a la fuerza, y con mucha violencia atacaron al personal de seguridad del municipio en el barrio Meiggs”, señaló Desbordes, argumentando que todo tendría como objetivo retomar el zona intervenida.

Eso sí, el jefe comunal sostuvo que la reacción desatada ya había sido prevista: “Son acciones que nosotros estamos esperando y, por lo tanto, nuestro personal reaccionó rápidamente”. Al mismo tiempo, valoró el despliegue de los equipos de seguridad municipal, junto con la intervención posterior de Carabineros, acciones que —según señaló— permitieron controlar el conflictivo escenario.

Adelantó acciones legales

Al final, Desbordes advirtió que el municipio mantendrá una línea dura frente a este tipo de prácticas que buscarían reinstalar el comercio ilegal en Meiggs. “Vamos a seguir trabajando porque estos delincuentes van a seguir intentando recuperar el barrio donde vendían mucho”, indicó.

“No vamos a tolerar esas acciones”, sentenció el alcalde, asegurando que existen grabaciones que documentan lo ocurrido, por lo que adelantó que el municipio presentará acciones legales contra los responsables

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