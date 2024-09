¡Malas noticias para Álvarez! Universidad de Chile confirma lesión en uno de sus jugadores

Universidad de Chile continúa a paso firme en el Campeonato Nacional, donde actualmente es el líder exclusivo de la tabla de posiciones, donde tras los malos resultados obtenidos por Universidad Católica en las últimas fechas, ahora sólo Colo Colo es el equipo más cercano en cuanto a puntajes que puede alcanzarlos.

En esta nueva fecha, el romántico viajero debió visitar a Coquimbo Unido, equipo que este segundo semestre fue perdiendo su camino y está bastante lejos de la pelea por los primeros lugares de la tabla de posiciones, considerando que el semestre anterior terminó como el líder del Campeonato Nacional con muy buena sactuaciones.

Universidad de Chile consiguió vencer al cuadro pirata por la cuenta mínima gracias a la solitaria anotación de Cristián Palacios, lo que les permite mantener su condición de líder exlusivo y mantenerse a cuatro puntos de ventaja de Colo Colo, quien aún tienen un partido pendiente ante Huachipato y podrían reducir esa distancia.

El romántico viajero sigue buscando seguir sumando victorias y buenas presentaciones para mantenerse como el líder exclusivo del Campeonato Nacional. Para esto, Gustavo Álvarez necesita tener a todos sus jugadores disponibles y a tope, pero ahora estarían complicados con la lesión de uno de sus futbolistas de cara a las próximas semanas.

Este es el caso de Luciano Pons, quien no podrá estar junto a Universidad de Chile, debido a una lesión sufrida a inicio de semana, tal como lo confirmó la misma institucion. "Luciano Pons no está disponible, tuvo una lesión leve cuando empezó la semana, el día domingo y para este partido no está disponible, esperemos que pueda estar para el que viene".