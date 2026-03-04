¡Malas noticias! Tomás Barrios no pudo en el Master 1000 de Indian Wells

Por: Gonzalo Zamora

Esta semana comienzo el primer Master 1000 del año, hablamos de Indian Wells, el cuál había estado envuelto en una polémica, ya que algunos de los tenistas que van a disputar este torneo, no se encontraban en suelo estadounidense, ya que estaban varados en medio oriente tras disputar el ATP 500 de Dubai.

Pero según la información de las últimas horas, los tenisas habrían podido salir de la zona de conflicto y ya estarían listos para disputar el torneo, el cuál está terminando su fase de Qualys, donde el chileno Tomás Barrios sigue en competencia.

El lunes, Nicolás Jarry (154), quien también disputaba la Qualy del Master 1000 de Indian Wells cayó lamentablemente en primera ronda y sigue sin sumar triunfos este año. El nacional fue superado por el italiano Franceso Maestrelli (114) por parciales de 4-6/6-4/6-7.

El pasado lunes, Tomás Barrios (115) tuvo su debut en la Qualy del Master 1000 de Indian Wells, donde debió enfrentarse al estadounidense Jagger Leach (1360). Fue aquí donde consiguió la victoria sin mayores complicaciones por parciales de 6-3/6-3.

No pudo entrar al Main Draw

El la ronda final de la Qualy del Master 1000 de Indian Wells, Tomás Barrios se enfrenó ayer al canadiense Alexis Galarneau (219), pero lamentablemente no logró ingresar al Main Draw tras una dolorosa derrota por parciales de 3-6/4-6. Con esto, el único chileno que sigue en competencia es Alejandro Tabilo (40), quien debuta el día de mañana ante el español Rafael Jodar (115).

