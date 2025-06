¡Nos dieron muchas alegrías! Ranking Mundial destaca tridente de la Generación Dorada

La Roja se jugaba una de sus últimas balas con la misión de buscar al menos el repechaje para el Mundial 2026 en condición de visitante en lo más alto de Bolivia, quienes también se estaban jugando la opción de quedarse con ese puesto del repechaje que hasta el momento está en manos de Venezuela, quienes se enfrentan a Uruguay.

El partido comenzó bastante complicado para la selección chilena, ya que Bolivia se hizo con el control del balón de inmediato y dieron el primer golpe de entrada, ya que al minuto 5', Miguel Terceros abrió la cuenta para los locales. Minutos después, Bolivia se quedó con uno menos tras la expulsión de Lucas Chávez, lo que le permitió al combinado nacional acercarse más al arco rival.

Pero lamentablemente en el inicio de la segunda mitad, Francisco Sierralta dejó el partido equiparado al ser expulsado al minuto 55'. La Roja continuó buscando el tan ansiado empate en la portería rival, por lo que se dejaron muchos espacios, los cuáles fueron aprovechado por Bolivia quienes anotaron el 2-0 al minuto 90', en los pies de Enzo Monteiro, dejando así a la selección chilena fuera de una nueva cita mundialista.

Si bien actualmente la selección chilena no atraviesa por sus mejores momentos y la Generación Dorada ya está llegando a su fin, no hay que olvidar nunca todas las alegrías que nos hicieron sentir. No sólo por las dos Copas Américas, sino que además el buen juego mostrado por el equipo, nos hizo ser una de las mejores selecciones del mundo en su momento.

Es por esto que un prestigioso ranking mundial destacó a los mejores tridentes de la historia, donde grandes figuras de la Generación Dorada de La Roja también son reconocidos. Este es el caso de Alexis Sánchez, Eduardo Vargas y Arturo Vidal, quienes dentro de estos mejores 100 tridentes son el número 65 en la historia.