¡Siguen las reacciones! Los descargos de Marcelo Díaz tras fallida denuncia a Colo Colo

El pasado fin de semana se disputó la penúltima fecha del Campeonato Nacional, donde dependiendo de algunos resultados, Colo Colo podía gritar campeón frente a su gente en el estadio monumental al enfrentar a Deportes Iquique, quienes se mantienen en la búsqueda de meterse en los puestos de copas internacionales.

El encuentro en sí se dio bastante favorable para los albos en todo momento, donde incluso tuvieron un penal a favor y también Deportes Iquique sufrió la expulsión de uno de sus jugadores, haciéndoles mucho más cuesta arriba el partido. Finalmente, los albos se quedaron con una cómoda victoria por 3-0, pero no pudieron gritar campeón, ya que los azules también ganaron su respectivo encuentro.

Con este resultado, Colo Colo se mantiene en la cima de la tabla de posiciones del Campeonato Nacional, con una ventaja de dos unidades sobre su más cercano perseguidor, Universidad de Chile. Ahora en la última fecha, los albos tendrán que salir en condición de visitante a buscar los tres puntos ante un descendido Deportes Copiapó, quienes no tienen nada que perder.

Durante esta jornada, el Tribunal de Disciplina de la ANFP entregó el fallo definitivo que absolvió al cacique de la denuncia realizada por Universidad de Chile ante un posible caso de desacato en el encuentro ante Huachipato. Con esto, los albos pueden respirar tranquilos en la cima de la tabla de posiciones del Campeonato Nacional.

Pero esta decisión continúa generando reacciones, ya que Marcelo Díaz entregó sus descargos sobre la fallida denuncia a Colo Colo. "Yo creo que todos han visto las imágenes y lo que sucedió. Claramente las reglas están para cumplirse, para quien sea. Por algo están. Pero eso no nos desenfoca de nuestro trabajo. Solamente me enfoco en hacer mi trabajo, lo que suceda del CDA para afuera, la verdad que a mí poco me preocupa".