¿Tendrían ya su decisión? La sorpresiva respuesta de Pablo Milad por denuncia a Colo Colo

Este fin de semana se disputó una nueva fecha del Campeonato Nacional, donde ahora habrá que esperar una semana sin fútbol, debido a las elecciones municipales en nuestro país. Durante esta nueva jornada, Colo Colo continúa buscando mantener el líderato en la tabla de posiciones para depender de sí mismos en la búsqueda del título.

En esta oportunidad, los albos visitaban a Palestino en lo que se esperaba fuera un duro partido, el cuál comenzó con la complicación de Brayan Cortés al recibir un pase de Leonardo Gil, el cuál lo complicó más de la cuenta y terminó en un sorprendente autogol en favor de los locales. Si bien el cacique logró empatar las acciones, Palestino nuevamente se puso en ventaja en el marcador.

Pero gracias a las ganas y al trabajo ofensivo de todo el equipo, Colo Colo consiguió quedarse con la victoria por 3-2, lo que les permite mantenerse en la cima de la tabla de posiciones del Campeonato Nacional, sacándole dos puntos de ventaja a Universidad de Chile. Ahora en la penúltima fecha del torneo, tendrán que recibir a un encumbrado Deportes Iquique.

Los albos tienen nuevas preocupaciones además de los encuentros finales del Campeonato Nacional, donde dependen de ellos mismos para probarse la corona al final de la temporada, esto debido a la denuncia realizada por Universidad de Chile sobre el posible desacato del cacique en el partido ante Huachipato, donde arriesgan perder los tres puntos de aquel encuentro.

Si bien esto debe ser decisido por el Tribunal de Disciplina de la ANFP, el presidente del ente rector de nuestro fútbol, Pablo Milad, expresó su opinión sobre este caso encendiendo aún más la polémica. "Siempre queremos que todo se defina en cancha, no sería bueno tener un campeón por secretaría. La denuncia será analizada por el Tribunal de Disciplina, que es autónomo. Nosotros no tenemos ninguna incidencia en ellos. Nosotros no hablamos de los casos con ninguno de los jueces".