¡No lo soportan! Grave acusación de Juan Cristóbal Guarello sobre jugador de Colo Colo

El pasado fin de semana, Colo Colo enfrentó una nueva versión del Superclásico del fútbol chileno ante Universidad de Chile. Este encuentro tomaba una gran relevancia no sólo por la histórica rivalidad entre ambos equipo, sino que además, ambas escuadras se encuentran peleando en la parte alta de la tabla de posiciones del Campeonato Nacional.

Pero como viene siendo la tónica en los últimos años, el encuentro no tuvo muchas emociones y terminó con un pobre empate 0-0. Esto se refleja ya que quizás ninguno de los dos equipos quería arriesgar más de la cuenta, ya que una derrota los complicaría en la tabla de posiciones, donde todo está bastante apretado en la parte alta.

En Colo Colo se dio el tan ansiado debut de Mauricio Isla, quien tuvo un correcto partido y llenó de grandes expectativas a los hinchas albos para el resto de la temporada. Con este resultado, los albos se mantiene en el cuarto lugar de la tabla a cuatro puntos del líder Universidad de Chile, pero con un partido pendiente ante Huachipato.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol.

El Superclásico entre albos y azules no fue tan atractivo como se esperaba en la previa, ya que más allá del empate sin goles, ninguno de los dos equipos mostró mayormente las ganas de ir en búsqueda del resultado. Esto es algo que fue también bastante criticado por el periodista Juan Cristóbal Guarello, quien incluso acusó los privilegios de algunos futbolistas.

El comunciador confesó algunos problemas que provoca uno de los jugadores de Colo Colo a sus vecinos. "Tengo una amiga que vive cerca de un jugador de Colo Colo. Reza para que no gane Colo Colo. ¿Saben por qué? Porque tiene hasta fuegos artificiales en la noche. Reza para que no gane Colo Colo, no porque le caiga mal Colo Colo, sino para no aguantarse el mambo que arma".