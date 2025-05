¡No suma minutos! El difícil momento de jugador en Universidad de Chile

Si bien Universidad de Chile está enfocada en lo que será su último duelo por la fase de grupos de la Copa Libertadores, este fin de semana abrió la acción de una nueva fecha en el Campeonato Nacional, donde en condición de visitante debía enfrentarse a un sorprendente Deportes Limache, quien es el nuevo némesis de Colo Colo.

Los azules intentaron por todos los medios romper la defensa del cuadro tomatero, pero Deportes Limache pegó primero, ya que al minuto 23', Brian Torrealba abrió las acciones para el cuadro local. Luego en la segunda mitad y en la agonía del partido, Luis Guerra anotó el definitivo 2-0 al minuto 89' del encuentro.

Con este resultado, Universidad de Chile baja hasta la quinta posición de la tabla de colocaciones del Campeonato Nacional. Cabe señalar que el cuadro azul aún mantiene dos partidos pendientes ante Unión Española y Colo Colo, por lo que consiguiendo dos buenos resultados, podría meterse en la pelea del título.

Esta noche, el romántico viajero cierra su participación en la fase de grupos de la Copa Libertadores en condición de visitante ante Botafogo desde las 20:30 horas. Si bien actualmente el cuadro azul se posiciona como el líder del grupo, aún nada está asegurado y debe conseguir un buen resultado para avanzar a la siguiente fase del torneo.

Pero quien no está para nada contento es el caso de Gonzalo Montes, quien llegó este año a Universidad de Chile como uno de los flamantes refuerzos para la temporada pero no ha convencido a Gustavo Álvarez. Es más, no siquiera es una de las grandes alternativas del equipo B de los azules, ya que fue tempranamente sustituido ante Deportes Limache en el último partido del equipo.