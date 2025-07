¡Nos dolió a todos! Ben Brereton habla sobre el ninguneo de Ricardo Gareca en La Roja

La Roja se jugaba una de sus últimas balas con la misión de buscar al menos el repechaje para el Mundial 2026 en condición de visitante en lo más alto de Bolivia, quienes también se estaban jugando la opción de quedarse con ese puesto del repechaje que hasta el momento está en manos de Venezuela, quienes se enfrentan a Uruguay.

El partido comenzó bastante complicado para la selección chilena, ya que Bolivia se hizo con el control del balón de inmediato y dieron el primer golpe de entrada, ya que al minuto 5', Miguel Terceros abrió la cuenta para los locales. Minutos después, Bolivia se quedó con uno menos tras la expulsión de Lucas Chávez, lo que le permitió al combinado nacional acercarse más al arco rival.

Pero lamentablemente en el inicio de la segunda mitad, Francisco Sierralta dejó el partido equiparado al ser expulsado al minuto 55'. La Roja continuó buscando el tan ansiado empate en la portería rival, por lo que se dejaron muchos espacios, los cuáles fueron aprovechado por Bolivia quienes anotaron el 2-0 al minuto 90', en los pies de Enzo Monteiro, dejando así a la selección chilena fuera de una nueva cita mundialista.

Como ya estaba pactado, tras la temprana eliminación de la selección chilena en la carrera por clasificar a la próxima cita mundialista, Ricardo Gareca finalmente dejó su cargo como director técnico del combinado nacional. Donde además de los malos resultados, dejó una serie de polémicas que afectaron a distintos jugadores.

Uno de estos fue el caso de Ben Brereton quien dejó de ser convocado por Ricardo Gareca a La Roja, pese a que se había ganado un lugar tanto en el equipo como en el corazón de los chilenos. Con respecto a esto, el mismo delantero habló sobre este duro golpe para su carrera. "No ser nominado es devastador para mí, me encanta jugar para Chile, la gente me ha recibido de gran manera. Para mí mamá y mi familia les encanta, es un gran honor para mí ir a jugar para Chile".