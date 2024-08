Tiktoker argentino se vuelve viral por toparse con chileno pinochetista en Buenos Aires: "¡Pero si era un asesino!"

Una pareja de chilenos se volvió viral en TikTok luego de que fueran entrevistados por Sergio Rodríguez, un influencer conocido como "el peinador" en el país vecino. En concreto el sujeto se acercó a estas personas para preguntarles sobre lo difícil que le ha tocado gobernar a Gabriel Boric pero se llevó una sorpresa al darse cuenta que el entrevistado era Pinochetista.

“La herencia del dictador, fue la mejor que ha tenido Chile” respondió el chileno sin pelos en la lengua. Frente a esta respuesta el influencer fue más incisivo con sus preguntas. El registro tiene más de 7.900 likes y 4.000 comentarios principalmente de compatriotas que apoyaron sus dichos sobre el dictador Augusto Pinochet.

Tenso momento entre tiktoker y chileno

Cuando el entrevistador, que tienen más de 250 mil seguidores en la red social nombró a “las personas que asesinó Pinochet” el turista chileno señaló que era “una parte negra de la historia” pero que “las reglas estaban claras”. Sobre la misma aseguró que “si te dedicabas a trabajar, estudiar o hacer lo que debías, y no hacer terrorismo... no pasaba nada”.

Luego, fue preguntado sobre el “terrorismo de Estado” de esos años y el hombre mencionó que “era con aquellos que se excedían”. "Pero él agarraba a la gente en la calle, las secuestraba, las mataba y las enterraba en cementerios clandestinos” cuestionó el argentino. “¿Eran angelitos que iban caminando por la calle?” reaccionó el entrevistado.

Ante esto el tiktoker respondió. “Pero Pinochet era un asesino, el mundo lo juzgó”, sin embrago el hombre mantuvo su opinión y declaró “para mí no, no fue un asesino”. Sin embrago, fue en eso que la pareja del chileno interrumpió la entrevista y manifestó. “Yo pido disculpas... Lo lamento en el alma... Yo no comparto... Me da pena” cerró.

