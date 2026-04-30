¡VAN POR LA CLASIFICACIÓN! ¿Dónde a a qué hora ver a La Roja Femenina?

La Roja Femenina sub17 actualmente está disputando el Sudamericano de la categoría, el cuál entrega cuatro cupos para el Mundial de este año que se desarrollará en Marruecos y que esperamos tenga a nuestras jugadoras en él.

Las futbolistas nacionales quedaron en el Grupo A junto a Bolivia, Paraguay, Colombia y Argentina, donde esperan conseguir superar esta fase para avanzar a la siguiente y así pelear por uno de los cupos al Mundial de la categoría.

Actualmente se está disputando la cuarta fecha del Sudamericano, donde La Roja Femenina sub17 ha conseguido una contundente goleada sobre Bolivia, un empate sin goles ante Colombia y otra fecha donde quedaron libres.

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El día de hoy, La Roja Femenina sub17 disputa la cuarta fecha del Sudamericano ante Paraguay, donde una victoria las dejaría bien encaminadas para la siguiente ronda y también con buenas opciones de conseguir uno de los cuatro cupos al próximo Mundial de la categoría.

¿Dónde y a qué hora ver el encuentro?

El duelo se disputará desde las 19:00 horas ante Paraguay en el estadio CARFEM de Ypané y podrá ser visto a través de la Señal 2 del 13, T13 en Vivo, el sitio T13.cl y la app 13Go, además de la transmisión a través de DSports.

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