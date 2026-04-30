¿NO VUELVE A CHILE? Alexis Sánchez estaría en los planes de un grande del continente

Actualmente la temporada de Alexis Sánchez en el Sevilla está siendo para el olvido. El delantero no ha logrado ser tan relevante dentro del terreno de juego debido a las lesiones que lo han complicado durante el año.

Sumado a esto, el equipo en sí está en una muy incómoda posición, ya que tras la última derrota por 2-1 ante el Osasuna, finalmente quedaron en la zona de descenso, aunque están a un punto de la salvación, donde su más cercano rival es el Mallorca.

La Liga aún tiene cinco fechas por delante para llegar a su fin, por lo que Alexis Sánchez y el Sevilla aún podrían evitar el descenso, pero le quedan duelos bastante complicados ante Real Sociedad, Espanyol, Villarreal, Real Madrid y Celta de Vigo.

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Alexis Sánchez termina contrato con el Sevilla a mitad de año, donde desde España advierten que el chileno tendría listas las malestas para irse, debido a que el equipo no buscaría mantenerlo para el resto del año.

Una parada más antes de la U

Si bien en las últimas semanas se ha hablado mucho sobre la posibilidad que el Niño Maravilla llegue a Universidad de Chile, hay otro poderoso equipo que podría arrebatarles este fichaje. Este es el caso del Inter de Porto Alegre, quienes incluso habrían intentado ficharlo a principio de año, pero ahora la decisión sería exclusiva del delantero nacional.

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