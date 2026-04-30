¿NO VUELVE A CHILE? Alexis Sánchez estaría en los planes de un grande del continente

Alexis Sánchez le da la mejor noticia a todo el Sevilla tras extensa lesión

Por: Gonzalo Zamora

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Actualmente la temporada de Alexis Sánchez en el Sevilla está siendo para el olvido. El delantero no ha logrado ser tan relevante dentro del terreno de juego debido a las lesiones que lo han complicado durante el año.

Sumado a esto, el equipo en sí está en una muy incómoda posición, ya que tras la última derrota por 2-1 ante el Osasuna, finalmente quedaron en la zona de descenso, aunque están a un punto de la salvación, donde su más cercano rival es el Mallorca.

La Liga aún tiene cinco fechas por delante para llegar a su fin, por lo que Alexis Sánchez y el Sevilla aún podrían evitar el descenso, pero le quedan duelos bastante complicados ante Real Sociedad, Espanyol, Villarreal, Real Madrid y Celta de Vigo.

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Alexis Sánchez termina contrato con el Sevilla a mitad de año, donde desde España advierten que el chileno tendría listas las malestas para irse, debido a que el equipo no buscaría mantenerlo para el resto del año.

Una parada más antes de la U

Si bien en las últimas semanas se ha hablado mucho sobre la posibilidad que el Niño Maravilla llegue a Universidad de Chile, hay otro poderoso equipo que podría arrebatarles este fichaje. Este es el caso del Inter de Porto Alegre, quienes incluso habrían intentado ficharlo a principio de año, pero ahora la decisión sería exclusiva del delantero nacional.

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