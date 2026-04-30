Steinert se defiende tras polémica: Descarta vínculos con causas de drogas y acusa juego sucio en política

El nombre de la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, volvió a generar repercusiones este jueves luego de que un reportaje de La Segunda diera a conocer que mantuvo una sociedad con su exesposo abogado, quien figura en registros oficiales por asumir la defensa de imputados en causas asociadas a delitos de drogas.

Al ser consultada en la calle, la ministra respondió con firmeza y negó de plano los antecedentes difundidos por el medio, precisando que el mencionado abogado corresponde a su exmarido y explicó que la sociedad en cuestión fue constituida hace 25 años, según recogió ADN Radio.

Según explicó, la firma nunca llegó a operar y su permanencia en los registros responde únicamente a que no se concretó el trámite de cierre tras la separación. En esa línea, subrayó que el trabajo legal de su exesposo con distintos clientes se ha desarrollado de forma totalmente independiente, sin relación con dicha sociedad.

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El descargo de Steinert por nueva polémica

La ministra añadió que, tras la publicación, su expareja le comentó que únicamente en una ocasión —hace unos 16 años— asumió la defensa de una persona relacionada con ese tipo de delitos. A partir de ello, cuestionó el enfoque del titular y marcó distancia con las insinuaciones, señalando que “en política no todo vale” y calificando la acusación como infundada.

Respecto a la acusación, la autoridad señaló: “Hace 25 años conformamos una sociedad que nunca tuvo movimientos, que no disolvimos una vez anulado nuestro matrimonio. Su relación con ninguno de sus clientes ha sido a través de esta sociedad”.

Cabe destacar, que este nuevo flanco se agrega a la tensión que ya enfrentaba la ministra Steinert, quien hace pocas semanas también fue asociada a la controvertida determinación de la Policía de Investigaciones de pasar a retiro a su tercera autoridad.

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