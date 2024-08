Karol Cariola entrega detalles inéditos sobre su embarazo: "Me cuidé y hasta ahora que..."

La presidenta de la Cámara de Diputados y Diputadas Karol Cariola, reveló detalles inéditos sobre su embarazo en entrevista con Las Últimas Noticias. Recordemos que la política del Partido Comunista dio a conocer la noticia a través de su Instagram con la fotografía de una ecografía en la que confesó que tenía tres meses de gestación.

Cabe mencionar que, este es el primer embarazo de Kariola y el padre de su hijo es el también congresista Tomás de Rementería, quien ya tiene dos hijos de una relación pasada. “Hoy quiero compartir con ustedes una noticia que junto a Tomás nos tiene muy felices”, señaló la parlamentaria. Estoy embarazada, han sido casi 3 meses de bastantes síntomas, de cambios en mi cuerpo y sensaciones nuevas" escribió en sus redes.

¿Cómo se enteró Karol Cariola que estaba embarazada?

La diputada partió diciendo para el citado medio que "por supuesto, fue una decisión consciente” y que se enteró de la noticia el 7 de julio. Además aseguró que espero tres meses para dar a conocer la noticia. "No fue planificado en fechas, pero era algo posible. Fue una sorpresa bonita. Me enteré el 7 de julio, que fue domingo" expresó.

"Fue mi propio domingo siete. Me hice un test de embarazo y salió positivo. De inmediato me hice una ecografía porque esa semana tenía que viajar a China” contó. “Lo llevé con tranquilidad. Traté de mantener la calma y los resguardos necesarios. Me cuidé y hasta ahora que cumplo tres meses de embarazo lo conté. Los más cercanos sabían antes” añadió.

Finalmente la honorable comentó que ha tenido varios particulares antojos durante este tiempo. “Hartos antojos. Quiero comer hartos completos y alcachofas, no sé por qué” dijo. Recordemos que la ministra Camila Vallejo anunció apenas unos días antes de esta noticia que esperaba a su segundo hijo con el cantante Abel Zicavo.

