¡SÓLIDO DEBUT! Alejandro Tabilo sonríe en Challenger 175 Aux-En-Provence

Alejandro Tabilo supera su debut en Challenger de Olbia.

Por: Gonzalo Zamora

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Actualmente, el mejor tenista nacional es Alejandro Tabilo, quien ha conseguido mantenerse en el Top 50 durante la última temporada y ha tenido buenas participaciones en torneos con algunos títulos incluidos en el año.

Su última participación fue en el Master 1000 de Madrid, donde lamentablemente cayó en la segunda ronda del torneo ante el checo Jiri Lehecka, quien anteriormente también lo había eliminado en la misma ronda en el Master 1000 de Montecarlo.

Esta semana, Alejandro Tabilo se metió al circuito Challenger manteniéndose en Europa, específicamente en Francia donde está disputando el Challenher 175 de Aux-En-Provence, el cuál está lleno de tenistas Top 100, por lo que no será nada fácil.

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El día de hoy, Alejandro Tabilo (43) tuvo su debut en el Challenger 175 de Aux-En-Provence, donde en la primera ronda debió medirse ante el tenista español Roberto Bautista (93), a quien venció en dos horas exactas por parciales de 4-6/6-2/6-4.

Sigue subiendo en el ránking

Gracias a esta buena victoria, nuestra primera raqueta nacional sigue escalando en el ránking ATP, ubicándose de momento en el escalón 40° global. Ahora en los cuartos de final se enfrentará el día de mañana al tenista peruano Ignacio Buse (58) a eso de las 08:30 horas.

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